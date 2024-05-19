حداد يمزق جسد عاطل في بورسعيد (تفاصيل)

لقى عاطل مصرعه على يد حداد أثر خلافات مالية بينهما بمحافظة بورسعيد، وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط المتهم.

تلقى قسم شرطة الزهور بمديرية أمن بورسعيد إخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) وبها جروح متفرقة بالجسم.

تلقى قسم شرطة الزهور بمديرية أمن بورسعيد إخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) وبها جروح متفرقة بالجسم.

وبالانتقال والفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (حداد "له معلومات جنائية"- مقيم بذات الدائرة) لقيامه بالتعدي على المتوفى بسلاح أبيض خلال مشاجرة لوجود خلافات بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن بورسعيد من ضبطه والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق اخر وجه المحامي العام الأول لنيابات طنطا الكلية، المستشار حلمي عطا الله المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية، بسرعة فتح التحقيقات في واقعة اتهام طبيب نساء وتوليد بالشروع في قتل طفل سفاح"حديث الولادة" بعد إلقائه بأكوام القمامة بأحد الميادين العامة، والاستماع لأقوال أفراد التشكيل العصابي، وكذلك أقوال شهود العيان، بالإضافة لتفريغ كاميرات المراقبة التي وثقت الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهم طبيب نساء وتوليد شهير، تخصص في التخلص من أطفال السفاح، وأنه قام بالتخلص من الطفل بعد إجراء عملية ولادته لأمه، ثم ساعدها في التخلص من الرضيع بمقابل مادى إلا أن العناية الإلهية أنقذت الطفل من الموت ليفتضح أمر الطبيب.

بدأت تفاصيل الواقعة، بتلقي الأجهزة الأمنية بالغربية، إخطارًا يفيد بالعثور على طفل رضيع حي ملقي بأكوام القمامة بأحد الميادين العامة ـ وتم نقله داخل سيارة إسعاف إلي إحدي المستشفيات الحكومية.

وبإجراء التحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الواقعة، تبين قيام أحد الأشخاص بإلقاء الطفل باكوام القمامة، كما تبين ان المتهم يدعى "ر.ا" 78 سنة، طبيب نساء وتوليد، وبمواجهته أنكر ارتكاب الواقعة، وأكد أنه اعتاد إلقاء قمامة منزله بموقع العثور على الطفل الرضيع.

وبتقنين الإجراءات القانونية، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط والدة الطفل وبمواجهتها اعترفت بولادتها للطفل السفاح وعدم علمها بأنه حي، وأضافت أنها طلبت من الطبيب دفنه بمعرفته.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.