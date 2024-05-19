إنتر ميامي يخطف فوزًا مثيرًا على حساب دي سي يونايتد في الدوري الأمريكي

بمشاركة ميسي

حقق فريق إنتر ميامي الأمريكي الذي يضم بين صفوفه الأسطورة الأرجنتينية ميسي الفوز على نظيره دي سي يونايتد بهدف دون رد، اليوم الأحد، في الدوري الأمريكي لكرة القدم للمحترفين.

وشارك كامبانا من على مقاعد البدلاء قبل دقيقة واحدة من تسجيل هدف الفوز قبل أن يتلقى تمريرة حاسمة من سيرجيو بوسكيتس لاعب برشلونة السابق ويسدد في الشباك، ليبقي على فريق إنتر ميامي في صدارة المجموعة الشرقية.



ويدين إنتر ميامي بالفضل في هذا الفوز لنجمه الإكوادوري ليوناردو كامبانا الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.



وهذه هي المباراة الثانية على التوالي التي لا تشهد تسجيل أى أهداف للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم 8 مرات من قبل، في التسجيل، لكن فريقه إنتر ميامي نجح في الحفاظ على مسيرته الخالية من الهزائم للمباراة التاسعة على التوالي.

عاصفة رعدية توقف المباراة لمدة 25 دقيقة=

وتوقفت المباراة أمام دي سي يونايتد لحوالي 25 دقيقة بسبب عاصفة رعدية في ميامي والتي جعلت الأجواء مبللة طوال المباراة.