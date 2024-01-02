وكيل شباب الدقهلية تشهد تدريبات مركز رياضة المرأة

قامت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهليه يرافقها الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة بزيارة مركز رياضة المرأة لمتابعة التدريبات وتقديم التهنئة للمتدربين بصالة الكاراتية بمركز التنمية الشبابية استاد المنصورة .

هذا وقد قامت الدكتورة منى عثمان بتوزيع تيشيرتات المركز وميداليات بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد على العضوات.وذلك بحضور الدكتورة إيمان جاد متابع مشروع مركز رياضة المرأة.وكابتن شربات جلاء مدربة الكاراتيه وكابتن سالى والسيدات والفتيات عضوات مركز رياضة المرأة باستاد المنصورة الرياضي.

يهدف مركز رياضة المرأة الى ممارسة المرأة للرياضة من سن 14 سنة فيما فوق لرفع كفاءتهم البدنية، وكذلك ممارسة مجموعة من الأنشطة مثل " اللياقة البدنية - كرة اليد - الكرة الطائرة - تنس الطاولة - عروض رياضية - كاراتية".

يذكر أن مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية يوجد بها مركزين لرياضة المرأة تضم أكثر من 250 عضوة تشمل مركز التنمية الشبابية باستاد المنصورة ويشرف على التدريب بهما كابتن شربات جلاء مدربة الكاراتية ومركز شباب بحقيرة باداره المنصورة

ويأتى ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.