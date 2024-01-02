الثلاثاء 02 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

15 ميزة لحاملي كارت الخدمات المتكاملة من ذوي الهمم

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

يتيح كارت الخدمات المتكاملة، عددًا من المميزات لحامليه من ذوي الهمم وأصحاب الإعاقات، من أجل توفير حياة كريمة لهم.

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كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

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الفئات المستحقة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة

ويقدم كارت الخدمات المتكاملة عدد من الخدمات لذوي الهمم، منها الرعاية الصحية والتأهيلية، ومزايا الحماية الاجتماعية التي يتم توفيرها بعد الدراسة الاجتماعية.

وترصد "بوابة الوفد" مميزات كارت الخدمات المتكاملة

- الجمع بين معاشين.

- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.

- الإعفاء من الضرائب.

- خصومات على اشتراكات مراكز الشباب.

- التعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية على أنه من ذوي الهمم.

- خصومات على الأندية الرياضية.

- الكشف المجاني في المستشفيات.

- دخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانًا.

- الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.

- الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة لأصحاب بطاقات الخدمات المتكاملة.

- خصومات على وسائل النقل والمواصلات.

- الدمج في المدارس.

- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

- الحصول على سكن حكومي مناسب.

- الدمج في المعاهد والجامعات.

الجريدة الورقية