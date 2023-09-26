الخط الساخن لكارت الخدمات المتكامل.. أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، للأشخاص ذوي الهمم الحاصلين على بطاقة الخدمات المتكاملة خدمات الإلكترونية ليتمكنوا من الاتصال، وتقديم الشكاوى المتعلقة ببطاقة الخدمات المتكاملة والاستعلام عن حالة الكارت أيضا، دون الذهاب إلى المكاتب التابعة للوزارة، وذلك في إطار التسهيلات والخدمات التي تقدمها وزارة التضامن، للمواطنين، من أصحاب القدرات الخاصة.

الخط الساخن لكارت الخدمات المتكاملة

يمكن للمواطنين من ذوي الهمم تقديم شكاوى لوزارة التضامن الاجتماعي، من خلال الاتصال بالخط الساخن وخصصت وزارة التضامن الاجتماعي، خطا ساخنا لاستقبال شكاوى المواطنين للأشخاص ذوي الهمم حول كارت الخدمات المتكاملة، وهو "15044" وأوضحت الوزارة أنه في حالة ما إذا كانت مشكلة طبية فيمكن إحالتها إلى وزارة الصحة، وإذا كانت متعلقة بوزارة التضامن يمكن التنسيق مع وزارة التضامن، مضيفة أنها إذا كانت المشكلة خاصة ببطاقة الخدمات المتكاملة، يمكن تحويل المشكلة لشركة توزيع البطاقات.

الفئات المستحقة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة

وفي نفس السياق حددت وزارة التضامن الاجتماعى، الفئات المستحقة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، والتى تتضمن الآتي :

أصحاب الأمراض السمعية.

أصحاب الأمراض البصرية.

أصحاب الإعاقات المتعددة.

أصحاب أمراض الدم المزمنة.

مرضى الشلل الدماغي.

مرضى الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي.

مرضى البتر متعدد الأطراف.

مرضى الهيموفيليا.

مرضى اضطراب طيف التوحد.

مرضى ضمور العضلات وذوي القزامة.

مرضى فقد البصر التام.