توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة الألمانية بالقاهرة وهيئة البورصة

وقع الدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة وأحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، بحرم الجامعة الألمانية بالقاهرة، اتفاقية تعاون بين الجانبان بهدف تنمية وتطوير سوق الأوراق المالية ورفع مستويات المعرفة لدى طلاب كلية تكنولوجيا الإدارة بالجامعة بتزويدهم بالمفاهيم المالية والمهارات العملية اللازمة الخاصة بيانات الأسهم، والسندات، والأوراق المالية وتفاصيل بيانات التداول وقواعد التداول والقيد، متابعة السوق اليومى، فئات المستثمرين.



جاء ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، وسعيها لنشر الوعى الثقافي المالى الذى يعد محور تحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وتعريف افراد المجتمع بمختلف الأنشطة المالية التي تمارس خاصة الفئات العمرية الشبابية طلاب الجامعات.

ونصت بنود البروتوكول أن تتولى هيئة البورصة المصرية تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات وورش العمل التدريبية التي تتناول النظم الاستثمارية المتبعة ومزياها ، كما نصت البنود على التعاون في مجال دعم الأفكار الابتكارية ، ريادة الأعمال ، الذكاء الاصطناعي.

الجامعة الألمانية تحرص على التأهيل لسوق العمل

وأشاد الدكتور ياسر حجازى، رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة، بالتعاون المثمر بين الجامعة وهيئة البورصة المصرية بأعتبارها أحد أهم العناصر الفعالة الداعمة للاقتصاد المصري ، مؤكداً على الفائدة التي سوف يكتسبها الطلاب من خلال ربط دراستهم الاكاديمية بالواقع المهني والخبرات العلمية ما يميزهم عن اقرانهم في الالتحاق بأسواق العمل .

ولفت رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة إلى ان الجامعة تحرص على طرق كافة الأبواب المناسبة التي تسهم في تسليح أبنائها بالمهارات اللازمة لمواجهة أسواق العمل المستقبلية ، ويأتي هذا البروتوكول أستمراراً لمجموعة البروتوكولات الموقعة التي تقدم أحدث البرامج التدريبية التى أطلقتها الجامعة بالتعاون مع عدة كيانات عربية ودولية.

وصرح أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية أن هذه الاتفاقية تهدف إلى نشر الثقافة المالية بين طلبة الجامعة الألمانية بالقاهرة عن طريق تقديم محاضرات وإعداد وتوزيع مواد تعليمية لطلبة الجامعة عن مبادئ البورصة وإمكانية التطبيق باستخدام نموذج محاكاة البورصة (STOCKRIDERS)، وكذلك التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي فيما يخص مجالات الثقافة المالية وأنشطة البورصة المصرية وتطبيقاتها ، وأضاف أنه سيتم إتاحة العديد من البرامج للاشتراك في حاضنات الأعمال التي تقدم الدعم الفني والتوعية والتدريب لطلبة الجامعة المتميزين لخلق جيل جديد من رواد الأعمال وفقا للوائح والامكانيات.

و استعرض الدكتور إيهاب كامل ابوالخير نائب رئيس الجامعة الألمانية لشئون الطلاب وعميد كلية تكنولوجيا الإدارة أنشطة الكلية فيما يتعلق بتنمية مهارات الطلاب في هذا الشأن، بدءاً من تدريس وتطوير المناهج التعليمية بما يتواكب مع تطورات وتطبيقات المؤسسات والأسواق المالية محلياً وعالمياً ، مروراً بتعريف الطلاب بأحدث قواعد البيانات والمنصات الرقمية المختلفة ، مثل منصة ريفينتيف Refinitiv Eikon، المعروفة سابقاً “تومسون رويترز” Thomson Reuters التي تعتبر واحدة من أكبر مزودي البيانات والبنية التحتية الخاصة بالأسواق المالية في العالم، وقاعدة بيانات المصارف العالميةBankscope database وغيرها من الإمكانيات و الوسائل التكنولوجية الحديثة.

شهد توقيع بروتوكول التعاون الدكتورة هبة على، الأستاذ المساعد في قسم التمويل بالكلية ، والتي أكدت على أهمية الدور التي تلعبه مثل هذه الاتفاقيات والأنشطة في دعم التعليم من أجل مفهوم المواطنة العالمية (World Citizenship) ومد الطلاب بالمهارات والاستعدادات التي تمكنهم من المشاركة بفعالية في مشاريع تعالج قضايا عالمية ذات طابع اقتصادي والمنافسة في سوق العمل المحلي و العالمي.