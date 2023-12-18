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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

حملة للتبرع بالدم في الجامعة الألمانية بالقاهرة (صور)

حملة التبرع بالدم
حملة التبرع بالدم

انطلقت حملة موسعة للتبرع بالدم في الجامعة الألمانية بالقاهرة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان. 

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وشهدت الحملة التي استمرت على مدار أربعة أيام متتالية إقبالاً متزايدًا للمشاركة في هذا العمل التطوعي من قبل اعضاء هيئة التدريس وطلاب كليات الجامعة والإداريين جاءت استجابتهم فورية لهذه المبادرة كونها ذات مردود إيجابي لنقل الدم  لمن يحتاجون إليه من المرضى إضافة إلى رفع مستوى المخزون  ببنك الدم  الأمر الذي يُمكنه من تحقيق رسالته . 

حرص الجامعة الألمانية على تحمل المسئولية المجتمعية 

حملة التبرع بالدم في الجامعة الألمانية 

تأتى أهمية إطلاق هذه المبادرة من داخل حرم الجامعة الألمانية بالقاهرة استمرارا لحرصها المشاركة فى تحمل  جانب من مسؤليتها المجتمعية لخدمة المجتمع وإتاحة  جميع السبل التى تستنهض حس المسؤلية و الواجب نحو المجتمع من جانب أبنائها الطلاب وتعزيزه  بالسبل الملائمة للتعاون الإنساني المشترك  فيما  بينهم داخل مجتمع الجامعة والمجتمع المحلى المحيط بهم  ولتحفيزهم  للمساهمة فى مبادرات مماثلة من شأنها تأصيل قيم البلاد المتمثلة في المشاركة والاهتمام لكل ما فيه دعم المجتمع ومساندته بكافة وسائل  وسبل التعاون.

حملة التبرع بالدم في الجامعة الألمانية 

وأعلن أعضاء المؤتمر الدولي للمسؤولية الاجتماعية للشركات عن انعقاد الدورة الثانية والعشرين لمؤتمرهم السنوي لعام ٢٠٢٤ بمصر في حرم الجامعة الألمانية بالقاهرة في الفترة من الرابع حتى السابع من شهر سبتمبر لعام ٢٠٢٤، تحت عنوان "المسؤولية البيئية للشركات".

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