مستشفى مصر للطيران توقع بروتوكول تعاون مع الجامعة الألمانية

من منطلق حرص مستشفى مصر للطيران على تقديم خبراتها العلمية والطبية المتميزة للمجتمع وإيمانًا بدورها التوعوي والتثقيفي في المجال الطبي تم توقيع بروتوكول تعاون بين المستشفى متمثلة فى الدكتور أيمن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الطبية والجامعة الألمانية بالقاهرة برئاسة الدكتور ياسر جمال الدين حجازي متمثلة فى الدكتور محمد أحمد العزيزي عميد كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية.

يهدف هذا التعاون إلى توفير فرص تدريبية لطلاب الكلية في مختلف المجالات المتعلقة بصيدلة المستشفيات والصيدلة الإكلينيكية مما يسهم في إثراء الطلاب بالتجربة العلمية والعملية التى توفرها مستشفى مصر للطيران.

أكد الدكتور أيمن صلاح استعداد المستشفى لاستقبال الطلاب وتقديم كل الدعم و الخبرات اللازمة لهم إيمانًا منه بأهمية توفير فرص تدريبية للطلاب مما ينعكس بشكل مباشر وإيجابي على أدائهم الدراسي والتحصيلي.