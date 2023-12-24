الأحد 24 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مستشفى مصر للطيران توقع بروتوكول تعاون مع الجامعة الألمانية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

من منطلق حرص مستشفى مصر للطيران على تقديم خبراتها العلمية والطبية المتميزة للمجتمع وإيمانًا بدورها التوعوي والتثقيفي في المجال الطبي تم توقيع بروتوكول تعاون بين المستشفى متمثلة فى الدكتور أيمن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الطبية والجامعة الألمانية بالقاهرة برئاسة الدكتور ياسر جمال الدين حجازي متمثلة فى الدكتور محمد أحمد العزيزي عميد كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية.

txt

أكاديمية مصر للطيران للتدريب تنجح في تجديد اعتماد وكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران

txt

رئيس مصر للطيران يشيد بمسابقة «ابتكار» ويكرم الفائزين

يهدف هذا التعاون إلى توفير فرص تدريبية لطلاب الكلية في مختلف المجالات المتعلقة بصيدلة المستشفيات والصيدلة الإكلينيكية مما يسهم في إثراء الطلاب بالتجربة العلمية والعملية التى توفرها مستشفى مصر للطيران.

أكد الدكتور أيمن صلاح استعداد المستشفى لاستقبال الطلاب وتقديم كل الدعم و الخبرات اللازمة لهم إيمانًا منه بأهمية توفير فرص تدريبية للطلاب مما ينعكس بشكل مباشر وإيجابي على أدائهم الدراسي والتحصيلي.

مواد متعلقة

وزير الطيران: الكراسي في الطائرات لم تتغير منذ 12 عامًا (فيديو)

وزير الطيران المدني يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسى بفوزه بفترة رئاسية جديدة

رئيس مصر للطيران يشيد بمسابقة «ابتكار» ويكرم الفائزين

مصر للطيران تهنئ تحالف ستار لفوزه بجائزة التحالف الرائد للعام الرابع على التوالى فى حفل توزيع جوائز السفر العالمية 2023

الطيران المدنى يشارك فى COP28 بعرض موحد لـ«التنمية المستدامة نحو مبادرات خضراء»

الطيار ممدوح غُنيم رئيسًا لشركة مصر للطيران للشحن الجوي
الجريدة الورقية