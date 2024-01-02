المثلوثي والسيسي يواصلان التأهيل على هامش مران الزمالك

خاض حمزة المثلوثي وعمرو السيسي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مجموعة من التدريبات التأهيلية، على هامش مران الأبيض الذي أقيم ظهر اليوم الثلاثاء، على ملعب النادي.

وخضع الثنائي لبعض التدريبات التأهيلية في صالة "الجيمانيزيوم" تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، ضمن البرنامج الموضوع لهما بعد تعرضهما لإصابات عضلية.

وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الوحدة الإماراتي في المباراة المرتقبة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب استاد آل نهيان بنادي الوحدة ضمن منافسات دورة نادي الوحدة الدولية والتي تشهد مشاركة 4 فرق.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم السبت الموافق 20 يناير الجاري في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، على أن يلتقي الفريق المتأهل لمواجهة الفريق الفائز من مباراة الاتفاق السعودي وأم صلال القطري في نهائي البطولة.