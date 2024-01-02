معتمد جمال يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك

حرص معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الثلاثاء على ملعب النادي في حضور عبد الواحد السيد مدير الكرة.



خلال الجلسة، عقد معتمد حديث مطول مع اللاعبين حول أهمية المرحلة المقبلة، وضرورة الاستعداد بأفضل شكلٍ ممكن، خلال فترة التوقف الدولي الحالي.



وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.



عمرو أدهم يكشف تفاصيل حل أزمة مستحقات مساعدي فيريرا



كشف عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة الزمالك، عن تفاصيل الاتفاق المُبرم مع مساعدي البرتغالي فيريرا، لحل أزمة مستحقاتهم المالية.

قال عمرو أدهم، في تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي، مع أحمد علي، عبر قناة الزمالك، توصلنا لاتفاق مع مساعدي فيريرا، بحصولهم على جزء كبير من مستحقاتهم المالية لدى النادي، على أن تتم جدولة باقي مستحقاتهم.

وأضاف، أنهى المجلس الأبيض أزمة مستحقات الجهاز المعاون لفيريرا بشكل رسمي، والتي كانت أحد أضلاع أزمة إيقاف القيد لنادي الزمالك.

وأتم أدهم تصريحاته قائلا، مازال العمل جاريًا لحل أزمة مستحقات سبورتنج لشبونة، لرفع إيقاف القيد بشكل نهائي، مشددا على أن الأمور تسير بشكل جيد في المفاوضات مع النادي البرتغالي.

