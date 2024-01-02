الزمالك يتمسك بخدمات زيزو رغم إغراءات الشباب السعودي

تواصل إدارة نادي الزمالك رفض العروض المغرية التي تصلها من نادي الشباب السعودي للتخلي عن خدمات النجم الدولي أحمد سيد زيزو خلال موسم الانتقالات الشتوية الجاري.

وكشفت المصادر عن رفع إدارة نادي الشباب لقيمة العرض ليصل إلى 8 مليون دولار من أجل اقتناع الزمالك بالتخلي عن خدمات اللاعب مع أنباء حول إمكانية رفع العرض لـ10 مليون خلال زيارة وفد النادي السعودي للقاهرة.

الشباب السعودي يصل مصر لحصم صفقة زيزو

كشف الإعلامي محمد شبانة عن مفاجأة كبيرة حول مستقبل أحمد سيد زيزو نجم منتخب مصر مع الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن وفدا من نادي الشباب السعودي سيصل مصر خلال الساعات قادمة من أجل إعادة فتح التفاوض مع نادي الزمالك حول إمكانية ضم أحمد سيد زيزو نجم الفريق.

وأضاف شبانة أن الشباب السعودي رفع عرضه للزمالك إلى ٨ مليون دولار بعدما توقف عرضه عند ستة ملايين دولار في الصيف الماضي.

وأتم شبانة بأن إدارة الزمالك تقع حاليا تحت ضغطا كبيرا وحيرة ما بين بيع زيزو وحل أزمات النادي المادية أو الإحتفاظ بزيزو لبناء قوام فريق قوى الا ان ادارة النادى لا تزال حتى اللحظة ترفض بيع اللاعب .