الثلاثاء 02 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الدفاع الروسية تعلن عن مقتل 140 جندي أوكراني جنوب دونيتسك

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إن أوكرانيا فقدت ما يصل إلى 140 جنديًا ونظامي مدفعية أمريكي الصنع من طراز إم 109 بالادين ونظام كراب بولندي الصنع في منطقة جنوب دونيتسك.

txt

وزير خارجية لاتفيا يؤكد منح أوكرانيا نحو 595 مليون يورو

txt

أوكرانيا: روسيا تحتفظ بخمس سفن وثلاث حاملات صواريخ في البحر الأسود

وأضافت الدفاع الروسية، بحسب وسائل الإعلام المحلية، عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا: "في منطقة جنوب دونيتسك، قامت وحدات من مجموعة القتال الشرقية، مدعومة بأطقم الطائرات وقوات المدفعية، بضرب قوات ومعدات من لواء الهجوم الجوي 79 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي 128 بالقرب من نوفوميخيلوفكا وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. 

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن القوات الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 140 جنديًا و3 مركبات آلية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أنه تم تدمير نظامين مدفعيين أمريكيي الصنع من طراز M777 ونظامين مدفعيين أمريكيي الصنع من طراز M109 Paladin ونظام مدفعي Krab بولندي الصنع ونظام مدفعي ذاتي الدفع Akatsiya ونظام D-20 بنيران مضادة للبطارية.

مواد متعلقة

أوكرانيا: تسجيل 56 اشتباكًا مع القوات الروسية خلال الساعات الـ 24 الماضية

الرئيس الأمريكي يحذر من تداعيات العمليات الروسية في أوكرانيا على أمن أوروبا

منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تدين الغارات الجوية على مدن أوكرانيا

بولندا تعرب عن تضامنها مع أوكرانيا عقب الهجمات الروسية الأخيرة

فرنسا تدين القصف الروسي بصواريخ ومسيرات على أوكرانيا
الجريدة الورقية