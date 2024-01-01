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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وزير خارجية لاتفيا يؤكد منح أوكرانيا نحو 595 مليون يورو

وزير خارجية لاتفيا
وزير خارجية لاتفيا كريشانيس كارينش

أكد وزير خارجية لاتفيا كريشانيس كارينش، اليوم الإثنين، أن إجمالي المساعدات التي قدمتها بلاده لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية بلغت نحو 595 مليون يورو ما يمثل 0.85% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال كارينش، وفقا لما أوردته وكالة انباء (يوكينفورم) الأوكرانية، "إن لاتفيا تواصل المشاركة في عملية استعادة أوكرانيا، مع إيلاء اهتمام خاص لمنطقة تشيرنيهيف، وعلى وجه الخصوص، تم التوقيع على اتفاقية بقيمة مليوني يورو مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لاستعادة البنية التحتية الاجتماعية في المنطقة".

وأوضح أنه تم علاج وإعادة تأهيل 240 جنديًا أوكرانياً في المستشفيات ومراكز إعادة التأهيل في ريغا عاصمة لاتفيا، منذ فبراير 2022.

وأضاف أنه "على مستوى الاتحاد الأوروبي تدعو لاتفيا لتغيير النهج المتبع في دعم أوكرانيا"، مشيرًا إلى أنه ينبغي أن يكون أكثر منهجية ومركزًا على فترة طويلة الأجل، حيث لا يزال لدى روسيا ما يكفي من الموارد لمواصلة حربها.

ولفت إلى أن لاتفيا تدعم بقوة إنشاء أداة بقيمة 50 مليار يورو لدعم أوكرانيا بحلول عام 2027 لتقديم المساعدة المالية الكلية ودعم الإصلاحات.

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