ماني : نسخة كوت ديفوار ستكون الأصعب والاقوي لبطولات الكان

يرى ماني قائد وهداف منتخب السنغال ان نسخة كأس الأمم الافريقية المقبلة والتي ستفتتح في العاصمة الايفوارية ابيدجان في الثالث عشر من شهر يناير الحاري ستكون الاقوى و الأصعب بين كل بطولات الأمم الافريقية السابقة .

وقال ساديو ماني قائد اسود التيرانجا والتي ستتوجه إلى ابيدجان من اجل الدفاع عن لقبها الذي احرزته في النسخة السابقة في الكاميرون : اعتقد ان البطولة القادمة ستكون الأقوى على الإطلاق بين بطولات كأس الأمم الافريقية لان كل الدول الكبرى في القارة السمراء تأهلت الى النهائيات وكل منتخب لديه طموحاته ولديه دوافعه من اجل المنافسة في البطولة الكبرى وبالقطع لن يكون الأمر سهلا على كافة المنتخبات المشاركة.

وعن مجموعة منتخب السنغال في الدور الاول إلى جانب كل من غينيا والكاميرون وجاكبيا والتي وصفت بأنها الأصعب خلال الدور الاول قال ساديو ماني : نلعب في مجموعة صعبة وكل مباريات الكأس صعبة لكننا سنذهب إلى هناك ونرى ما يمكننا عمله من اجل رفع راية منتخب السنغال وسنخوض كل مباراة على حدة .

وعن إمكانية معاودة الحصول على اللقب الأفريقي قال هداف منتخب السنغال: حصولنا على لقب كأس الأمم الافريقية الأخيرة كان بمثابة اللقب الأهم في حياتي الرياضية فمنذ ان كنت طفلا كان حلمي مجرد المشاركة في البطولة فماذا عن احرازها؟ لاشك لدى الرغبة في رفع الكأس من جديد و استعادة تلك المشاعر التي لا توصف واسعى لهذا الهدف لكن علينا العمل بجدية من اجل ذلك الهدف الكبير .

المعروف ان ساديو ماني غاب عن المشاركة في كأس العالم ٢٠٢٢ بقطر بعد تعرضه للإصابة وانتقل الصيف الماضي الى نادي النصر السعودي قادما من نادي بايرن ميونخ الألماني بعد تجربة فاشلة في قلعة البافاري .