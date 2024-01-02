إزالة 860 إعلان غير مرخص بالشرقية خلال ديسمبر الماضي

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع وإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة من الشوارع والميادين الرئيسية لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

وفى هذا الإطار أشارت المهندسة عزة متولي مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام، أنه تم شن حملات يومية لإزالة الإعلانات واللوحات المخالفة من جميع الشوارع وأسفرت تلك الحملات عن رفع عدد (٨٦٠) إعلان مخالف وبدون ترخيص خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٣م بواقع عدد (١٢) إعلان بمركز ومدينة أولاد صقر وعدد (٩) إعلانات بمركز ومدينة كفر صقر وعدد (١٣٣) إعلان بمركز ومدينة منيا القمح وعدد (٢١) إعلان بمدينة القنايات وعدد (١٩) إعلان بمركز ومدينة الحسينية و عدد (١٩) إعلان بمركز ومدينة الإبراهيمية و عدد (٥) إعلانات بمدينة القرين وعدد (٢٤٢) إعلان بمركز ومدينة الزقازيق و عدد (٨١) إعلان بحى ثانى الزقازيق و عدد (١٥) إعلان بحى أول الزقازيق ( ٢٩) إعلان بمركز ومدينة أبوكبير و عدد (٥٦) إعلان بمركز ومدينة بلبيس و عدد ( ٢٥) إعلان بمركز و مدينة ههيا و عدد ( ٣٢) إعلان بمركز ومدينة ديرب نجم و عدد (٩) إعلانات بمركز و مدينة أبو حماد و عدد (٢٩) إعلان بمركز و مدينة مشتول السوق وعدد (١٣٤) إعلان بمركز و مدينة فاقوس ويأتى هذا فى إطار خطة المحافظة للحفاظ على الذوق العام وتماشيا مع خطة التطوير والتجميل التى تشهدها مدن المحافظة .

شدد المحافظ الشرقية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية لمراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين وتطبيق اللائحة المقررة لتنظيم الإعلانات بكل الحسم وإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين وفقا للضوابط والتنظيم الذى تتضمنه لائحة الإعلانات وكذلك العمل الجاد لتعظيم إيرادات الدولة.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أكد أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الصحة وتسعي بالتنسيق مع مديريه الشؤون الصحية لتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمرضي والمترددين على المستشفيات والوحدات الصحية وكذلك الرقابة والتفتيش على الأسواق ومخازن حفظ الأغذية والمنشآت الغذائية لضبط الأسعار واحكام الرقابة والسيطرة وعدم استغلال المواطنين.

أشاد محافظ الشرقية، بدور إدارة مراقبة الاغذية بالمديرية في تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي هذا الإطار أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزاره الصحة، إلى قيام إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية خلال عام 2023 بشن حملات تفتيشية على المنشأت الغذائية والأسواق اسفرت عن إعدام 342 طن و893 كجم أغذية فاسدة وتم ضبط 373 طن و549 كجم أغذية كما تم مخاطبة الجهات المختصة لغلق 4109 منشأة غذائية (لعدم وجود ترخيص – وجود خطر داهم على الصحة العامة) وتحرير 19931 محضر شرطة، كما تم سحب 16102 عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الادمي

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه خلال عام 2023 تم إصدار عدد 39050 شهادة صحية لمتداولي الاغذية وتحرير 20996 شهادة لرسائل الأغذية المصدرة، كما تم التحفظ الصحي على 3982 رسالة أغذية مستوردة، وإصدار عدد 8902 شهادة سعة تخزينية للرسائل الغذائية الواردة بالمحافظة وذلك حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.