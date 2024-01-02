الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

ضبط مروجي مخدرات بحي الضواحي في بورسعيد

ضبط متهم
ضبط متهم

كشفت الأجهزة الأمنية عن تفاصيل ما تم تداوله على إحدى الصفحات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن تضرر صاحب الحساب من قيام أحد الأشخاص وآخرين بالاتجار فى المواد المخدرة بمساكن الأمل بحى الضواحى ببورسعيد وانه عند اعتراض أحد قاطنى العقار عليهم قاموا بالإعتداء عليه بالأسلحة البيضاء وطرده وأسرته. 

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") وبحوزتهما (كمية من المواد المخدرة).. وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار.. كما لم يستدل على وجود أية بلاغات بشأن التعدى على أحد قاطنى العقار المشار إليه باستخدام الأسلحة البيضاء لدى اعتراضه على ترويجهم المواد المخدرة وطرده وأسرته من منزله. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

في سياق آخر، ألقى ضباط مكافحة الإدارة العامة للمخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالشرقية، القبض على مواطن بحوزته 1500 قرص مخدر من عقار التامول قبل ترويجه على عملائه بنطاق مركز أبوكبير، وتم إحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

 

البداية بورود معلومات سرية لضباط الإدارة العامة للمخدرات، عن قيام كل من  "عبدالرحمن ع"60 عاما مقيم نطاق دائرة مركز أبو كبير وسبق اتهامه فى قضية اتجار فى مواد مخدرة عام 2005، بالاتجار فى المواد المخدرة وخاصة عقار التامول.

 

 وبعد استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وضبط بحوزته 1500 قرص مخدر لعقار التامول، ومبلغ مالى وهاتف محمول، بقصد الإتجار والتربح من تجارته الغير مشروعة، تم تحرير محضر بالواقعة، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات،وإحالته للنيابة العامة، التى قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

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