وكيل صحة سوهاج يشارك في اللقاء الموسع بين وزيري الصحة والأوقاف

شارك الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، ممثلا عن القطاع الصحي بالمحافظة، في اللقاء الذي عقده الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مع مديري مديريات الشئون الصحية والأوقاف بجميع محافظات الجمهورية وذلك بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية لتأهيل وتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وقال الدكتور أحمد حسن أبو هاشم اللقاء الموسع يأتي بهدف تنسيق العمل المشترك بين الوزارتين والتوعية بالقضية السكانية والصحة الإنجابية مضيفة أن وزير الصحة شدد على أن القضية السكانية قضية هامة وعلى رأس قضايا الوطن وأن الدكتور خالد عبد الغفار أكد العلاقة الوثيقة بين العلم والدين في أهمية الصحة الإنجابية.

وأوضح وكيل الوزارة أن وزير الصحة أكد أيضًا الدور المهم للدعاة والأئمة بالتعاون مع الأطباء وأثره علي زيادة الوعي بالجانب الصحي في التنمية السكانية.

وأشار الدكتور أحمد حسن، إلى أن الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أكد أن وزارة الأوقاف اتخذت خطوات جادة في سبيل التوعية بالقضية السكانية وتخصيص موضوع الخطبة الجمعة القادمة لهذا الشأن موضحاً أهمية العمل المشترك بين العلماء والأطباء وذلك من خلال تنسيق واضح على مستوى وكلاء الوزارة في كل محافظة ويتم خلاله ترشيح عدد من الأطباء الملمين إلماماً تاماً بهذه القضية ومخاطبة الرأي العام بها وذلك عقب صلاة الجمعة في المساجد الكبرى على مستوى المحافظات.

وأكد وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن الهدف من هذا الإجتماع هو مزيد من التعاون القائم بين الوزارتين ولن يكون الأخير بل سيتبعه العديد من اللقاءات المثمرة في هذا المجال.