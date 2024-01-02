التنمية المحلية تنفق 8 مليارات جنيه على برامج تحسين البيئة والنظافة

في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة بشأن منظومة النظافة وإعادة تدوير المخلفات الصلبة ورفع معدلات نظافة الشوارع خاصة الأماكن الأكثر تكدساً بالسكان حتى يشعر المواطنون بالتحسن الملحوظ في تنفيذ المنظومة.

استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إنجازات وزارة التنمية المحلية في مجال تحسين البيئة وبرنامج النظافة خلال عام 2023، مشيرًا إلى أنه تم صرف مبلغ 8 مليار جنيه على تحسين البيئة وبرنامج النظافة حيث تم رفع تراكمات تاريخية قدرها (1.5) مليون طن كما تم رفع متولد يومي قدره (23) مليون طن كما تم تنفيذ مشروعات بنية أساسية وتسليم عدد (1) محطة وسيطة ثابتة وتسليم عدد 3 مصانع مخلفات وتسليم عــدد 10 مدافن صحية خلال العام الماضي ، لافتاً أنه من المخطط صرف مبلغ 9 مليارات جنيه خلال العام المالي 2023 – 2024 لرفع تراكمات تاريخية قدرها (2) مليون طن، ورفع متولد يومى قدره (23.5) مليون طن واستكمال تنفيذ (5) محطة وسيطة ثابتة و(18) مدفنًا صحيًا.

وقال اللواء هشام آمنة إن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة لدعم البنية الأساسية اللازمة لتفعيل المنظومة موضحًا أنه تم رفع كفاءة وإصلاح عدد 1692 معدة بتكلفة 200 مليون لضمان عدم تعطلها ورفع كفاءة المنظومة، مشيرًا إلى دعم الوزارة لمشاركة القطاع الخاص وتشجيع الشباب علي المشاركة والمبادرات المجتمعية في هذا الشأن مؤكدًا ضرورة الالتزام بالضوابط والاشتراطات البيئية والصحية لمنظومة العمل مع تدريب كافة الكوادر البشرية العاملة في هذا المجال وإدماج القطاع غير الرسمي في المنظومة والاستفادة من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال النظافة.

ولفت اللواء هشام آمنة إلى قيام الوزارة بتقديم الدعم الكامل لجميع المحافظات للارتقاء بمنظومة النظافة وتنفيذ منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع كافة الشركاء لإحداث نقلة حضارية في الشارع المصري خلال فترة قصيرة ، مشيرًا إلى ضرورة الدراسة العلمية لكل خطوات المنظومة والاستفادة من كافة الخبرات في هذا المجال.

كما عرض وزير التنمية المحلية جهود الوزارة لتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة خلال عام 2023 ، مؤكدًا أن المبادرة تتضمن زراعة 100 مليون شجرة من كافة جهات الدولة خلال 7 سنوات تبدأ من العام المالي الحالي 2022/2023 – حيث من المخطط قيام وزارة التنمية المحلية والجهات التابعة لها بزراعة حوالي 80 مليون شجرة خلال 7 سنوات، لافتًا إلى أنه هذا العام المالي المنتهي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ تم الانتهاء من زراعة 7,7 مليون شجرة من خلال وزارة التنمية المحلية والمحافظات بتكلفة قدرها 200 مليون جنيه – حيث تولت الوزارة توريد 5 مليون شجرة للمحافظات بتكلفة قدرها 128 مليون جنيه ومن المستهدف خلال العامين القادمين زراعة 24 مليون شجرة من خلال وزارة التنمية المحلية والمحافظات بتكلفة قدرها 720 مليون جنيه.

وحول تطوير المجازر الحكومية بالمحافظات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن .. أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أنه جار العمل على تطوير المجازر الحكومية بالمحافظات، لتحقيق مستوى أفضل من الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار خطة تنفذها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الزراعة في جميع المحافظات، مشيرًا إلى أنه تم نهو تنفيذ (15) مجزر حكومي خلال عام 2023 وجاري تسليمهم لبدء عملهم بالتعاون مع القطاع الخاص والمحافظات للحفاظ علي الاستثمارات التي تم ضخها في هذا المشروع وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية للدولة.



