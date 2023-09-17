إنشاء أكبر مجمع لإعادة تدوير المخلفات الصلبة بأسيوط

أنشأت الدولة مجمع تدوير المخلفات الصلبة على الطريق الصحراوي الغربي بمركز الغنايم بمحافظة أسيوط، بتكلفة 200 مليون جنيه، ليكون أحد المجمعات الكبيرة لتدوير المخلفات الصلبة، والنفايات، وتجهيزها بأحدث المعدات والتقنيات الحديثة.

يهدف هذا المجمع إلى التخلص الفعال والبيئي من النفايات الصلبة وتقليل تأثيرها السلبي على البيئة، بالإضافة إلى استغلال النفايات القابلة للتدوير لإنتاج طاقة مستدامة.

وسوف يتم تجهيز المجمع بمعدات وأجهزة متطورة لفصل النفايات وتحويلها إلى مختلف المنتجات والمواد القابلة لإعادة التدوير. يشتمل المجمع أيضًا على محطة لتحويل النفايات العضوية إلى غاز البيوغاز، مما يساهم في إنتاج طاقة نظيفة ومتجددة.

من المتوقع أن يوفر هذا المجمع فرص عمل للعديد من السكان المحليين ويعزز الاقتصاد المحلي في المنطقة. وبخلاف ذلك، سيقوم المجمع بتحسين جودة الهواء والتربة والمياه المحيطة به بشكل كبير، حيث سيتم معالجة النفايات بطرق صحية وآمنة.

من الجدير بالذكر أن إنشاء هذا المجمع يأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لمعالجة وتدوير النفايات الصلبة والحفاظ على البيئة. وتعتبر هذه الخطوة تحولًا إيجابيًا نحو بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة بالنسبة للجميع.

وتعتبر عملية إعادة تدوير النفايات الصعبة من اهتمامات الدولة، ولهذا سعت إلى إنشاء مجمعات كبيرة لإعادة تدوير هذه النفايات، لما لعملية إعادة التدوير من أهمية بيئية واقتصادية كبيرة، حيث أنها تقلل من الأضرار الناجمة عن حرق النفايات . يساعد في الحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث أن عملية إعادة التدوير تتجنب الهدر. - تجميع الموارد الطبيعية دون داع، والاستفادة القصوى من المنتجات التي يتم الحصول عليها من الموارد الطبيعية.

ويقول مصطفى علي، رئيس مركز ومدينة الغنايم، إن مجمع تدوير المخلفات الصلبة، والذي تم اختيار الصحراء الغربية بمركز الغنايم كموقع لإقامة المشروع فيه، يعد أحد أوجه اهتمام الدولة بالمحافظات، لصعيد مصر لأن هذا المشروع يمثل أهمية بيئية واقتصادية كبيرة، وتبلغ تكلفة المجمع أكثر من 200 مليون جنيه وسيساهم بشكل كبير في خلق فرص عمل كبيرة. ويعتبر أحد مشروعات الخطة الاستثمارية للحكومة.

وتم إسناد المشروع إلى الشركات ذات الخبرة العالمية في مجال إعادة تدوير النفايات الصلبة وإنشاء المصانع والمجمعات الصناعية، وذلك للاستفادة من الخبرات السابقة وتوفير للمجمع أحدث التقنيات المعدات على مستوى الجمهورية وذلك من خلال الاستعانة بشركات عالمية.



وقال عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، إن مشروع مجمع تدوير المخلفات الصلبة يعد من المشروعات المهمة وله أثر بيئي واقتصادي كبير، حيث أن عملية إعادة التدوير تقلل من الأضرار الصحية. فهو يخلق فرص عمل لعدد كبير من الأشخاص برواتب ممتازة، كما يعد وسيلة لجذب اهتمام العديد من الشركات التي تعتمد على إعادة تدوير بعض المواد التي تستخدمها في منتجاتها، وبالنتيجة توفر دخلاً جيداً، بيع المواد المعاد تدويرها، كما أن لعملية إعادة التدوير آثار إيجابية على تحسين البيئة، من خلال الحفاظ على مستويات الأكسجين في البيئة، وتقليل حجم النفايات المجمعة في مدافن النفايات، والحفاظ على الطاقة، والحفاظ على الطبيعة، ووقف التغير المناخي.



وأشار سكرتير أسيوط، إلى أنه يتم إنشاء مجمع لتدوير وتدوير المخلفات الصلبة على طريق الصحراء الغربية بمركز الغنيم على مساحة 29 فداناً بتكلفة 200 مليون جنيه تقريباً ضمن الاستثمار الحكومي. خطة المشاريع بطاقة 300 طن/يوم.



وأوضح أبو عقيل، أن المرحلة الأولى من المصنع ستنتج الأسمدة العضوية والطوب الأسمنتي والإنترلوك والكرتون والورق، مشيراً إلى أهمية تفعيل نظام جمع القمامة من المصدر، بالإضافة إلى الحملات التوعوية وتنسيق الجهود بين رؤساء الأحياء، مراكز ومؤسسات المجتمع المدني للتوعية بأهمية التخلص الآمن من النفايات الصلبة والقمامة حفاظا على صحة المواطنين وتعظيم الاستفادة من المجمع الصناعي لتدوير النفايات وتعظيم الاستفادة منها.



من جانبه، قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن مشروع إنشاء مجمع تدوير وتدوير المخلفات الصلبة، والذي يتم إنشاؤه على طريق الصحراء الغربية بمركز الغنايم، على مساحة 29 فدانًا، بتكلفة تقريبية 200 مليون جنيه ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية الحكومية بطاقة 300 طن/يوم وهو الأول من نوعه على مستوى الجمهورية بأحدث التقنيات والتصميمات العالمية لخدمة المراكز من الجنوب الغربي للمحافظة والتي تضم ثلاثة مراكز: الغانم، صدفا، وأبوتيج، والتي تولد كمية من النفايات البلدية الصلبة تقدر بأكثر من 300 طن/يوم وفقا لتوجيهات القادة السياسيين والدولة وتنفيذا لقرار مصر. رؤية 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أن الأعمال بالمجمع تمر بعدة مراحل تبدأ بتجميع النفايات ومعالجتها وتصنيفها، ثم إعداد المواد الخام وإعادة تصنيع المواد واسترجاع كافة النفايات. وخاصة صناعة البلاط المتداخل ومصنع لإنتاج البلاستيك والورق بمساحة 18 فدان بالإضافة إلى الاستفادة من باقي المنطقة كتوسعة لإنشاء مصانع لتعظيم الاستفادة .. من النفايات، ومحرقة، وحزام أخضر حول المجمع والمناطق التي سيتم تشجيرها.

وأكد محافظ أسيوط، أن المجمع يعد إضافة لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، مما سيسهم بشكل كبير في التخلص الرشيد والآمن بيئيًا من مشكلة المخلفات، والتي تعد من أهم الملفات التي توليها الحكومة اهتمامًا كبيرًا . الاهتمام ضمن تنفيذ اختصاصات وزارة التنمية المحلية، حيث سيستقبل المصنع قيد الإنشاء النفايات الصلبة من 3 مراكز وهي الغنايم وصدفا وأبوتيج، وسيتم إعادة تدويرها واستخدامها في إنتاج الأسمدة العضوية والوقود البدائل مما يساهم في تحقيق تكامل واستدامة نظام النفايات الصلبة البلدي للمحافظة، إضافة إلى تصنيع البلاط المتشابك من النفايات الصلبة والورق والبلاستيك، بما يتوافق مع الاعتبارات البيئية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للنظام. وتنفيذها. خطة الحكومة لتحقيق الإدارة المتكاملة والمستدامة لنظام النفايات الصلبة البلدية والتي تهدف إلى تحقيق التكامل بين مراحل النظام المختلفة من التجميع والنقل وإعادة التدوير والتخلص النهائي والدفن، والذي يعتبر نقلة حضارية مهمة من شأنها أن لها تأثير بيئي وإيجابي على الحكومة في كافة مراكزها ومدنها.

وأوضح المحافظ أنه سيتم متابعة مراحل تركيب المجمع من خلال جولاته الميدانية لأعمال التنفيذ ومتابعة معدلات التنفيذ والاجتماعات الدائمة مع مسئولي الشركات المنفذة وتقديم الاستشارات بالمشروع، وتذليل كافة معوقات التنفيذ وفقًا لجدول أعمال المشروع. الجدول الزمني، مؤكدا على ضرورة إنشاء حزام أخضر حول المجمع والاهتمام بزراعة مساحات واسعة منه تنفيذا للمبادرة الرئاسية وزراعة 100 مليون شجرة واتحضر للأخضر

إنشاء أكبر مجمع لإعادة تدوير المخلفات الصلبة بأسيوط بتكلفة 200 مليون جنيه

إنشاء أكبر مجمع لإعادة تدوير المخلفات الصلبة بأسيوط بتكلفة 200 مليون جنيه

إنشاء أكبر مجمع لإعادة تدوير المخلفات الصلبة بأسيوط بتكلفة 200 مليون جنيه

إنشاء أكبر مجمع لإعادة تدوير المخلفات الصلبة بأسيوط بتكلفة 200 مليون جنيه

إنشاء أكبر مجمع لإعادة تدوير المخلفات الصلبة بأسيوط بتكلفة 200 مليون جنيه

إنشاء أكبر مجمع لإعادة تدوير المخلفات الصلبة بأسيوط بتكلفة 200 مليون جنيه

إنشاء أكبر مجمع لإعادة تدوير المخلفات الصلبة بأسيوط بتكلفة 200 مليون جنيه