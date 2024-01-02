الثلاثاء 02 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

التفاصيل الكاملة لاستخراج جواز سفر أول مرة

جواز السفر المصري
جواز السفر المصري

يبحث الكثير من المواطنين الراغبين في استخراج جواز سفر لأول مرة، عن التفاصيل الكاملة لاستخراج الجواز بنجاح، حيث تكون تكلفة استخراج جواز سفر 900 جنيه فضلًا عن أي رسوم أخرى إن طلبت.

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المستندات المطلوبة لاستخراج جواز سفر لأول مرة 

- توفر صورة من المؤهل الدراسي في حالة عدم إثبات المهنة في البطاقة، واطلاع الموظف على الأصل.

- صورة بطاقة الرقم القومي مع اطلاع الموظف على الأصل.

- عدد 4 صور شخصية ألوان حديثة 4×6 خلفيتها بيضاء.

- مستند للذكور فقط يحدد الموقف المتقدم من التجنيد.

طريقة استخراج جواز سفر أول مرة مستعجل 

في البداية التوجه إلى قسم الجوازات التابع له 

يجب سحب نموذج 29 جوازات

تسجيل البيانات بخط الشخص مقدم الطلب.

تقديم الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة إلى الموظف

يتم تقدير رسوم الجواز المستعجل.

 استلام إيصال تقديم المستندات

أخيرًا يتم استلام جواز السفر في الوقت المحددة لذلك. 

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