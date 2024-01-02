التفاصيل الكاملة لاستخراج جواز سفر أول مرة

يبحث الكثير من المواطنين الراغبين في استخراج جواز سفر لأول مرة، عن التفاصيل الكاملة لاستخراج الجواز بنجاح، حيث تكون تكلفة استخراج جواز سفر 900 جنيه فضلًا عن أي رسوم أخرى إن طلبت.

المستندات المطلوبة لاستخراج جواز سفر لأول مرة

- توفر صورة من المؤهل الدراسي في حالة عدم إثبات المهنة في البطاقة، واطلاع الموظف على الأصل.

- صورة بطاقة الرقم القومي مع اطلاع الموظف على الأصل.

- عدد 4 صور شخصية ألوان حديثة 4×6 خلفيتها بيضاء.

- مستند للذكور فقط يحدد الموقف المتقدم من التجنيد.

طريقة استخراج جواز سفر أول مرة مستعجل

في البداية التوجه إلى قسم الجوازات التابع له

يجب سحب نموذج 29 جوازات

تسجيل البيانات بخط الشخص مقدم الطلب.

تقديم الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة إلى الموظف

يتم تقدير رسوم الجواز المستعجل.

استلام إيصال تقديم المستندات

أخيرًا يتم استلام جواز السفر في الوقت المحددة لذلك.