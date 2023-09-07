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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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خطوات الاستعلام عن تأشيرة زيارة عائلية في السعودية برقم جواز السفر ورسومها

تأشيرة زياره عائليه
تأشيرة زياره عائليه

 

تتيح المملكة العربية السعودية تأشيرة زيارة عائلية، وهي تأشيرة إلكترونية تقدمها وزارة الخارجية السعودية للأشخاص داخل المملكة للاستفادة من زيارة الأقارب.

 

وتقدم المملكة هذه الخدمة للأقارب من الدرجة الأولى مثل “الآباء والأزواج والأبناء والأخوات”. للعديد من الشروط والإدارات المتبعة في المملكة العربية السعودية.

 

وإليكم خطوات الاستعلام عن تأشيرة زياره عائليه برقم جواز السفر

 

الانتقال إلى منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية، من هنـــــــا.

يتم الانتقال إلى صفحة جديدة.

قم بإدخال رقم جواز السفر في المكان المخصص لذلك.

يتم اختيار جنسية المستخدم.

حدد نوع التأشيرة التي تريد الاستفسار عنها.

يتم تحديد بلد القدوم.

يتم إدخال رمز التحقق المرئي في الحقل المقدم.

انقر لتشغيل البحث.

يتم عرض جميع البيانات المتعلقة بحالة التأشيرة المطلوبة.

 

رسوم تأشيرة الزيارة العائلية للمملكة العربية السعودية

 

تكلف الزيارات العائلية لمدة 14 يومًا أو شهرًا أو 3 أشهر 300 ريال سعودي.

كما أن رسوم زيارة الأسرة لمدة 6 أشهر تعادل 3000 ريال سعودي.

رسوم الزيارة العائلية السنوية 5000 ريال سعودي.

رسوم الزيارة العائلية لمدة عامين كاملين هي 6000 ريال سعودي.

 

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