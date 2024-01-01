الأردن يعلن عدم وجود إصابات بين مواطنيه جراء زلزال اليابان

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، عدم وجود إصابات بين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في اليابان جراء الزلزال الذي ضرب محافظة إيشيكاوا وسط اليابان صباح اليوم الاثنين، داعية المواطنين المقيمين في اليابان إلى ضرورة الابتعاد عن هذه المناطق، والامتثال إلى التحذيرات التي تصدرها السلطات المحلية بهذا الخصوص.

وأكد مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية السفير الدكتور سفيان القضاة، في بيان صادر عن الوزارة، إن المديرية تتابع ومن خلال السفارة الأردنية في طوكيو، أوضاع المواطنين المقيمين والمتواجدين في اليابان، إثر وقوع الزلزال ، مضيفا "أن سفارتنا في طوكيو قامت بالتواصل مع ثلاثة مواطنين أردنيين مسجلين على قوائم السفارة ومقيمين في تلك المنطقة والاطمئنان عليهم، وطُلب منهم التواصل مع السفارة في حال وقوع أي طارئ".

ودعا السفير القضاة، المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في اليابان؛ للتواصل مع مديرية العمليات والشؤون القنصلية، ومع السفارة في طوكيو، لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية: 00962799562903 00962799562471

00962799562193، أو من خلال البريد الإلكتروني: ‏[email protected]، أو على رقم هاتف طوارئ السفارة في طوكيو: 00817044684184.