قرار عاجل من رئيس وزراء اليابان لمواجهة كارثة الزلزال المدمر

قال رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، اليوم الإثنين، إنه أمر قوات الدفاع الذاتي ووحدات المساعدة الطارئة التابعة للشرطة ووحدات المساعدة في حالات الطوارئ باستخدام جميع الوسائل لدخول المنطقة المنكوبة من الزلازل في أقرب وقت ممكن.

وأضاف كيشيدا، للصحفيين في المقر الرسمي لرئيس الوزراء: من الصعب جمع المعلومات عن الزلزال في محافظة إيشيكاوا لأنه وقع قبل غروب الشمس مباشرة، لكننا أوعزناهم بجمع المعلومات خلال الليل حتى صباح الغد”.

وأعلنت وكالة الأرصاد اليابانية، وقوع زلزال بقوة 7 درجات علي مقياس ريختر في محافظة إيشيكاوا باليابان، وفق ما ذكرت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت الأرصاد اليابانية، إن زلزال إيشيكاوا يعد أكبر الزلازل المسجلة قوة في شبه جزيرة نوتو منذ عام 1885.

وأبلغت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية عن حدوث زلازل قبالة ساحل إيشيكاوا والمقاطعات القريبة في وقت سابق من صباح اليوم الاثنين، وبلغت قوة إحداها الأولية 7.6 درجة.

وأصدرت الوكالة تحذيرًا من حدوث تسونامي كبير لإيشيكاوا وتحذيرات من حدوث تسونامي منخفض المستوى لبقية الساحل الغربي لجزيرة هونشو.