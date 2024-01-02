يبحث العديد من المواطنين، على محركات البحث بموقع "جوجل" بمصر، اليوم الثلاثاء، عن أسعار باقات الإنترنت الأرضي "وي"، بعدما رفعت الشركة المصرية للاتصالات أسعار باقات الإنترنت أمس الإثنين.

أسعار باقات الإنترنت الأرضي وي

وأوضحت الشركة المصرية للاتصالات، وفقًا للبيانات المحدثة على الموقع الرسمي للشركة على الإنترنت، أن تصفح المواقع الإلكترونية التعليمية والحكومية مجانًا.

موعد تطبيق أسعار باقات الإنترنت الأرضي وي الجديدة

وبحسب الشركة، فأنه من المقرر أن تطبق الزيادة الجديدة على أسعار باقات الإنترنت الأرضي "وي"، اعتبارًا من يوم الخميس المقبل الموافق 5 يناير الجاري 2024.

أسعار باقات الإنترنت الأرضي وي

أسعار باقات الإنترنت الأرضي وي

وبحسب ما جاء على موقع الشركة، فأن أسعار باقات الإنترنت الأرضي وي جاءت كالتالي:

باقات الإنترنت الأرضي سعة 140 جيجابايت إلى 160 جنيها، لا تشمل الضريبة، بدلا من 120 جنيها.

باقات الإنترنت الأرضي سعة 200 جيجابايت 220 جنيها بدلا من 170 جنيها.

باقات الإنترنت الأرضي سعة 250 جيجابايت بسعر 280 جنيها بدلا من 210 جنيهات.

باقات الإنترنت الأرضي سعة 400 جيجابايت بسعر 440 جنيها بدلا من 340 جنيها.

باقات الإنترنت الأرضي سعة 600 جيجابايت بسعر 650 جنيها بدلا من 500 جنيه.

باقات الإنترنت الأرضي سعة 1 تيرابايت بسعر 1050 جنيها بدلا من 800 جنيه.

أسعار كروت الشحن الفكة بعد الزيادة الجديدة

كانت قد وافق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على رفع أسعار كروت الشحن الفكة، بنسبة تصل لـ10%، الخميس الماضي، بعدما تقدمت شركات المحمول المقدمة لخدمات الاتصالات في مصر بطلب للموافقة على رفع أسعار خدمات المحمول لمواجهة زيادة التكاليف.

وجاءت أسعار كروت الشحن الفكة بعد الزيادة كالتالي: