عاجل.. المصرية للاتصالات ترفع أسعار الإنترنت الأرضي وتتيح المواقع التعليمية والخدمات الحكومية مجاناً

رفعت الشركة المصرية للاتصالات WE أسعار باقات الإنترنت الأرضي بحسب نشر على الموقع الرسمي للشركة على الإنترنت.

موعد تطبيق أسعار الإنترنت الأرضي

أوضحت الشركة المصرية للاتصالات أن الزيادة الجديدة في الأسعار ستطبق بداية من 5 يناير الجاري، مع تصفح المواقع الإلكترونية التعليمية والخدمية الحكومية مجانا.

أسعار باقات الإنترنت الأرضي

ارتفعت باقات الإنترنت الأرضي سعة 140 جيجابايت إلى 160 جنيها، لا تشمل الضريبة، بدلا من 120 جنيها.

تبلغ قيمة الاشتراك في باقة 200 جيجابايت 220 جنيها بدلا من 170 جنيها، وباقة 250 جيجابايت بسعر 280 جنيها بدلا من 210 جنيهات، وباقة 400 جيجابايت بسعر 440 جنيها بدلا من 340 جنيها.

سيصل سعر باقة 600 جيجا إلى 650 جنيها بدلا من 500 جنيه، وباقة 1 تيرابايت بسعر 1050 جنيها بدلا من 800 جنيه.

رفعت شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصرية، أسعار كروت الفكة بنسبة 10٪، بموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

بدأت شركات المحمول تطبيق هذه الزيادة الخميس الماضي 28 ديسمبر 2023، على جميع العملاء.

كما أوضحت مصادر بشركات المحمول زيادة أسعار الفواتير بنسبة تتراوح من 10% وحتى 17% بدءاً من شهر فبراير.