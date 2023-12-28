عاجل.. ارتفاع أسعار كروت الفكة| هل رفعت شركات المحمول كروت الشحن؟

أكدت مصادر في شركات المحمول الأربع، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وافق على زيادة أسعار كروت الفكة فقط بنسبة 10%، بداية من اليوم الخميس الموافق 28 ديسمبر.



حقيقة ارتفاع أسعار كروت الشحن:

قالت المصادر إن الزيادة لن تطبق على كروت الشحن، أو أسعار الباقات، أو قيمة المكالمات، موضحة أن الزيادة المقررة ستطبق على شركات المحمول الأربع.

ما هي كروت الفكة؟

توفر كروت الفكة للعملاء وحدات لاستخدامها في حال انتهاء كوتة الباقة الأصلية الخاصة بهم قبل موعد تجديدها.

ارتفاع أسعار خدمات الحمول:

تقدمت شركات المحمول الأربع بالعديد من الطلبات للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لزيادة أسعار خدمات المحمول، ولم يوافق الجهاز على هذه الطلبات.

أكد المهندس حسام الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في تصريحات سابقة، أن رفع أسعار خدمات المحمول ليس مسألة تجارية، أو اقتصادية فقط لكنها تحمل بُعدًا اجتماعيًا.