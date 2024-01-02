هشام حطب يخضع للتحقيق بسبب سوء الإدارة وتجاوزات مالية

قررت اللجنة الأولمبية المصرية، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة السابق، بسبب عدد من المخالفات التي اتهم بها، أبرزها سوء الإدارة وتجاوزات مالية.

وكشف ياسر إدريس، القائم بأعمال رئيس اللجنة الأولمبية، أن التحقيق مع حطب سيقام في تمام الساعة السابعة مساء اليوم، وفي حالة تخلفه عن الحضور سيمنح فرصة أخرى للتحقيق يوم 6 يناير المقبل.

وأضاف إدريس أن الجمعية العمومية للجنة الأولمبية ستجتمع يوم 13 يناير المقبل، لمناقشة سحب الثقة من حطب، وفي حالة الحصول على ثلث أصوات أعضاء الجمعية العمومية على سحب الثقة سيتم تنفيذ القرار.

وأشار إدريس إلى أن التحقيق مع حطب سيشمل عددًا من المخالفات، أبرزها سوء استخدام الإدارة الرشيدة، حيث كان يتخذ القرارات بصورة فردية دون الرجوع إلى أعضاء اللجنة الأولمبية.

كما سيتم التحقيق مع حطب حول مخالفته بعض الأمور المالية بعد أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، حيث تمت إضافة أعضاء للبعثة لا صلة لهم بالبطولة من قريب أو بعيد، وهذا مخالف للقرار الوزاري.

وأكد إدريس أن التحقيق مع حطب يأتي في إطار حرص اللجنة الأولمبية على تطبيق القانون وتحقيق الشفافية والمساءلة.

وأوضح أن هناك مجموعة من الأمور التي لم يتم الاطلاع عليها حول مخالفات حطب، وأنه سيتم التحقيق معها في حال ثبوتها.

وأشار إدريس إلى أنه لا توجد أي مشكلة شخصية مع حطب وبين أعضاء مجلس الإدارة للجنة الأولمبية، موضحًا أن حطب كان يقوم بإيقاف أعضاء لجنة مجلس إدارات بالأندية بشكل فردي.