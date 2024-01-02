مصرع عجوز وحفيدها في انقلاب عربة كارو بترعة النصيرات بدار السلام

استقبل مستشفى دار السلام المركزي ربة منزل عجوز في العقد السابع من العمر وحفيدها في الرابعة من عمره يقيمان بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج جثتين هامدتين لقيا مصرعهما غرقا في حادث إنقلاب عربة كارو كانا يستقلانها في طريقهما إلى الأرض الزراعية الخاصة بهما إنقلبت داخل ترعة النصيرات دائرة المركز وجرى استخراج العربة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود إشارة من مستشفى دار السلام المركزي لمركز شرطة دار السلام بوصول كل من :- "عدلية . ا . ع . ا" 70 سنة ربة منزل وحفيدها "أشرف . خ . ع . م" 4 سنوات ومقيمان دائرة المركز جثتين هامدتين إدعاء غرق .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال كل من :- والد الثاني "خلف . ع . م . ا" 44 سنة عامل زراعي ووالدة الثاني [ نجلة الأولي ] "سونيا . ع . ا . م" 30 سنة ربة منزل – ومقيمان بذات الناحية بأنه أثناء إستقلال المتوفيان عربة نقل بطئ " كارو " متوجهان للزراعات خاصتهم بذات الناحية إنقلبت العربة بترعة النصيرات مما أدي لوفاتهما غرقاً ونفيا الشبهة الجنائية .

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثتين بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بـهما وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية .





تم إستخراج العربة من الترعة المشار إليها وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .