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الحرب السودانية| لقاء مرتقب بين البرهان وحمدوك
الثلاثاء 02 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

السودان

تنسيقية القوى السودانية والدعم السريع يتفقان على تشكيل لجنة للمساعدات الإنسانية وحماية المدنيين

لقاء حمدوك وحميدتي
لقاء حمدوك وحميدتي في إثيوبيا

حصلت “بوابة الوفد الإلكترونية”، علي مخرجات اجتماع تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"، مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”، مساء الإثنين في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

أكد جعفر حسن عثمان، عضو المجلس المركزي والمتحدث الرسمي باسم قوي الحرية والتغيير، أنه بشكل مبدئي يمكن القول بنجاح اللقاء الأول مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

وقال عثمان، إن اجتماع تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، مع حميدتي، كان مركزاً علي ثلاث نقاط رئيسية أبرزها “وقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، وتكوين رؤية سياسية متكاملة لما بعد الحرب”.

في السطور التالية ننشر مخرجات إجتماع حمدوك وحميدتي

  • وقف العدائيات والوصول لوقف دائم لإطلاق النار.
  • تشكيل لجنة لصياغة تصور لآليات حماية المدنيين.
  • إيصال المساعدات الإنسانية.
  • إعلان مبادئ للتحول الوطني الديمقراطي لتأسيس الدولة المدنية.
  • أهمية تحديد آليات للوصول لما اتفق عليه.
  • تكوين لجنة فنية مصغرة للقاء بين تنسيقية القوي الديمقراطية "تقدم" والدعم السريع.
  • تأسيس دولة سودانية جديدة متكاملة الأركان.
  • الآليات التنفيذية سيتم مناقشتها غدًا في ختام لقاء مع الدعم السريع.
     


 

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