الاتحاد الأوروبي يدعو لسرعة التوصل لاتفاق لإجراء الانتخابات في ليبيا

دعت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا لضرورة التوصل لاتفاق يتم بمقتضاه إجراء انتخابات في ليبيا للخروج من حالة الانسداد السياسي الذي تشهدها البلاد .

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان أذاعته قناة الوسط الليبية، ندعو كل الأطراف الليبية إلى العمل معًا، لضمان السيادة الكاملة والوحدة والازدهار لليبيا من خلال دعم جهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة " .

وأضافت "الاتفاق على مسار انتخابي واضح،وجدول زمني للانتخابات ، والتوصل إلى توافق بشأن تشكيل حكومة موحدة جديدة تسير بالبلاد نحو الانتخابات أمر ضروري ".

وأكدت أن " التلكؤ في التحرك الآن سيعمق الانقسام،ويعرّض ليبيا لمخاطر مختلفة وتقوض الاستقرار الإقليمي " .