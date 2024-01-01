كاتب: تكلفة تنمية سيناء حتى الآن تجاوزت تريليون جنيه
قال الكاتب الصحفي د.عزت إبراهيم، عضو هيئة الاستشاريين بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن جزيرة سيناء تشهد أكثر من 18 مجمعاً تنموياً في سيناء، وهناك خطط تنموية قوية وطموحة.
وأضاف خلال تصريحات، مع الإعلامي عمرو خليل، خلال ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن عملية القضاء على الإرهاب أتت بثمارها، وأصبحت اليوم خالية من الإرهاب، واليوم الأجواء مهيئة للانطلاق للعملية الثانية من التنمية.
وأوضح رئيس تحرير الأهرام ويكلي وعضو هيئة الاستشاريين بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن المشروع القومي لإعمار سيناء، والإنفاق يصل لأكثر من تريليون جنيه مصري.
وشدد على أن الدفع بعجلة التنمية في سيناء كان قراراً سياسياً في المقام الأول، ويمس الأمن القومي، ثم تأتي مسألة تحقيق التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية، واليوم نشهد حصاد الخطط والجهود التي قامت بها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية.
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