وزارة التضامن الاجتماعي تعلن عن مسابقة الأم المثالية لعام 2024م بشمال سيناء

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن مسابقة الأم المثالية لعام ٢٠٢٤م بشمال سيناء والعريش وفقًا للشروط المقررة لاختيار الفئات التالية:-

- الأم الطبيعية.

- الأم الكافلة.

- الأم من ذوى الهمم.

- أمٌّ لابن من ذوى الهمم حصل أحد أبنائها على بطولة دولية أو شهادة علمية (ماجستير- دكتوراة).

- أمٌّ نموذج مشرّف للأم الحاصلة على مشروع تمكين اقتصادي داخل قرى حياة كريمة.

وعلى من ترغب في الترشح التوجه إلى وحدة الشؤون الاجتماعية التابعة لها بالأوراق والمستندات المطلوبة في موعد غايته 18 يناير 2024م.