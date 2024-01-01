ياسمين عبد العزيز لخبيرة أبراج توقعت انفصالها عن أحمد العوضي: "بلاش انتي"

ردت النجمة ياسمين عبد العزيز، على توقعات خبيرة أبراج مؤخرًا قالت فيه بمناسبة السنة الجديدة 2024، ستشهد انفصال الثنائى ياسمين وأحمد العوضى، وقامت بنشر الفيديو عبر حسابها الرسمي على “انستجرام”.

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وعلقت ياسمين عبد العزيز علي الفيديو قائلة:" بلاش إنتي يا ليلى، يا ساتر يا رب"، و تفاعل معها قطاع عدد كبير من متابعيها ممن تفاعلوا معها بالدعاء لها هي وعوضى باستمرار حياتهما مستقرة بعيدًا عن أي أزمات.

غياب ياسمين عبد العزيز عن موسم رمضان المقبل

علي الجانب الآخر، تغيب الفنانة ياسمين عبد العزيز عن موسم رمضان المقبل بسبب تحضيراتها لفيلم سينمائى، والتى تعود من خلاله بعد غياب نحو 5 سنوات عن آخر أعمالها السينمائية، مشيرة إلى أن الفيلم الجديد يحمل عددا من المفاجآت التى ستعلن عنها خلال فى القريب العاجل

وقالت ياسمين عبد العزيز أنها غابت عن السينما خلال الفترة الماضية بسبب انشغالها بتقديم عدد من الأعمال الدرامية، حيث تعد ياسمين إحدى أهم نجمات شباك السينما فى مصر، إذ تحصد أفلامها ملايين الإيرادات.

آخر أعمال ياسمين

الجدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز السينمائية فيلم "الأبلة طم طم" الذى طرح فى السينمات عام 2018، وشارك فى بطولته أيضا حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، محمد محمود، أيمن وتار، مصطفى أبو سريع، محمود غريب، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج على إدريس.

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