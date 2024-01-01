شهد طريق العين السخنة حادثا مروعا إثر تصادم سيارتين، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 11 آخرين، وانتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث.

تفاصيل حادث طريق العين السخنة المروع

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن السويس تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص بطريق العين السخنة، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى مكان البلاغ.

وتبين بالفحص وقوع تصادم بين سيارة ميكروباص مع أخرى نقل ما تسبب الحادث في وفاة سائق السيارة الميكروباص وإصابة 11 آخرين نتيجة اختلال عجلة القيادة من سائق السيارة النقل، وتقوم سيارات الإسعاف بنقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج فيما تم نقل الجثة ووضعها تحت تصرف النيابة العامة.