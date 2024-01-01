الإثنين 01/يناير/2024 - 09:08 م 1/1/2024 9:08:37 PM

يتوافر فى سيناء بلد الفيروز الطاقة الشمسية والرمال البيضاء الزجاجى الغنية بالسيليكون، وثروة محجرية تعد الأكبر على مستوى العالم خاصة الرمال الزجاجية البيضاء والتى يصنع منها الرقائق الإلكترونية والزجاج وشرائح الكمبيوتر والخلايا الشمسية وغيرها من المنتجات والصناعات التكنولوجية وهذه الرمال البيضاء وهى موجودة فى بلدين فى العالم هم غرب الولايات المتحدة بدرجة نقاء 67% وفى وسط سيناء فى منطقة أبوزنيمة بدرجة نقاء 98.5% ويتم بيعه وتصديره بحوالى 12 إلى 15 دولارًا للطن خام لبعض الدول مثل إيطاليا وتركيا والصين ودول أخرى وتلك الدول تقوم بعملية فصل وغسيل الرمل الزجاجى وبعدها يقومون ببيع الطن بـ230 دولارًا وبعد تصنيعه وتحويله إلى شرائح خلايا ضوئية إنتاج الطاقة الشمسية وشرائح للكمبيوتر وغيرها من الاستخدامات يباع الطن بحوالى 23 ألف دولار. هل تتخيل هذا الفرق الرهيب فى سعر بين المادة الخام وبين نفس المادة بعد التصنيع.

إذًا لماذا لا نقوم بعمل شراكة تصنيع مع الصين ومع تايوان لننتج الرقائق الإلكترونية مستقبل العالم والتكنولوچيا نحن بالمادة الخام والمكان والقوى العاملة وعندنا أيضاً السوق المستهلك وأيضاً تصدير الفائض، وأن يتم إنشاء أكبر مصنع على مستوى العالم لإنتاج هذه الشرائح وغيرها من منتجات الرمال البيضاء بتصنيع تام متعدد لمنتجات تامة التصنيع لنستفيد بالفرق الكبير فى السعر والصين كشريك لنا بالتكنولوجيا والخبرة والمعدات لنقدم منتجًا نهائيًا ليصبح سعر الطن حوالى 23 ألف دولار ويتم تصدير الإنتاج لكل دول العالم.

ومن خلال هذه الشراكة تقوم بإنتاج كافة مقومات استخدام الطاقة الشمسية من شرائح الخلايا الشمسية والبطاريات والخلايا الضوئية لتعميمها فى إنارة جميع شوارع وطرق الجمهورية أسوة بدولة الصين لنوفر بذلك مليارات الدولارات تستهلك فى إنارة الشوارع والطرق علاوة على توفير قيمة استهلاك الكهرباء التى تدفعها الوحدات المحلية والمحافظات للكهرباء سنويًا لإنارة الشوارع وفى الغالب بيكون قيمة الاستهلاك عشوائى وتتم المحاسبة بالعامود وعدد اللمبات به حتى لو محروقة أو بدون لمبة، حيث إنه حتى الآن لا يوجد عدادات ﻷعمدة إنارة الشوارع مما يهدر المال والطاقة.

نحن بحاجة ماسة أن نقوم بتصنيع المواد الخام قبل تصديرها وذلك بإقامة مجموعة مصانع بوسط سيناء، حيث إنها تتمتع بثروة محجرية ومعدنية ليس لها مثيل فى دول العالم لتصنيع المواد الخام ومنها أيضاً الرخام والجرانيت وهو يعتبر أجود أنواع الرخام والجرانيت فى العالم فى منطقة أبوزنيمة علاوة على توفر أجود أنواع كربونات الكالسيوم على مستوى العالم.

ويدخل فى جميع الصناعات والصناعات الحربية أن عمليات الفصل والتصنيع للمواد الخام تعتبر الاستخدام الأمثل لهذه الثروات، وأن التصنيع والتصدير هو الملجأ الوحيد لتكوين اقتصاد قوى مستقر فلا بد من الاستغلال الأمثل لما وهبه الله لمصر من ثروات إن تم تصنيعها وتصديرها سنصبح أغنى دولة فى العالم.

إن مصر تعتبر الدولة الثالثة على مستوى العالم فى الثروة المحجرية والمعدنية، وقد آن الأوان لاستغلالها الاستغلال الأمثل، حيث إنه فى الصين تعمل جميع أعمدة الإنارة بالطاقة الشمسية بخلاف كافة الاستخدامات الأخرى، والمطلوب أن نصنع هذه التكنولوجيا، وأن نكف عن الاستيراد، وأن نقوم بالتصدير لمواردنا الطبيعة بعد تصنيعها.