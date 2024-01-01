خبير علاقات دولية: مفهوم الدفاع عن النفس لا ينطبق على إسرائيل

أكد دكتور أحمد السيد أحمد خبير العلاقات الدولية، أن إسرائيل تسعى بكل الطرق لتنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين لتصفية القضية الفلسطينية، موضحًا أن ما ظهر من مواقف للدول الغربية تُظهر بها ازدواجية كبيرة في ظل تطويع المفاهيم.

إسرائيل لم تخطر مجلس الأمن الدولي بالإجراءات

وأوضح أن إسرائيل دولة احتلال وبموجب القانون الدولي وكل القرارات الدولية والأمم المتحدة لا بد من وجود حق تقرير المصير طالما يوجد احتلال، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية على فضائية"إكسترا نيوز".

وشدد على أنه يحق للشعوب المحتلة أن تقاوم الاحتلال بكل الصور والوسائل لإنهائه، وإسرائيل لا ينطبق عليها مفهوم الدفاع عن النفس، منوهًا بأن هناك مقاومة فلسطينية ضد الاحتلال، و إسرائيل لم تخطر مجلس الأمن الدولي بالإجراءات، ولم تتوقف لإعطاء فرصة للمجلس بالتدخل لفض النزاع.

وأضاف أن مفهوم الدفاع عن النفس وفق ميثاق الأمم المتحدة لا ينطبق تمامًا على إسرائيل كدولة احتلال، وما ترتكبه الآن بحق المدنيين في قطاع غزة هي جرائم حرب ومجازر.

جاء الارتفاع الخرافي للميزانية العسكرية في اسرائيل بعد موافقة الكنيست على ميزانية حرب خاصة قيمتها 30 مليار شيكل، بعد يوم 7 أكتوبر، للمساعدة على تمويل الحرب، وبحسب تقديرات إسرائيلية رسمية، فإن كلفة الحرب على قطاع غزة بأول 3 أسابيع بلغت 30 مليار شيكل (8.3 مليارات دولار)، كما أن نفقات الحرب حسب وكالات الأنباء العالمية جاءت كما يلي:

مليار شيكل في اليوم الواحد، وفق رئيس شعبة الموازنة بوزارة المالية يوغيف غيردوس.



تغطية الأضرار التي لحقت بالناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد وهي تصل 10 مليارات شيكل شهريا.



وكانت إسرائيل قد استدعت نحو 350 ألفا من جنود الاحتياط منذ بداية الحرب على غزة يحتاجون هم وعائلاتهم إلى المساعدة المادية، ما يضيف عبئاً جديدا إلى الميزانية العسكرية في 2024، وفق وزير المالية بتسلئيل سموتريش.

توقعات الإنفاق العسكري في 2024

تقدر وزارة الدفاع الإسرائيلية كلفة الحرب حتى الآن بحوالي 65 مليار شيكل، أي حوالي 18 مليار دولار، وهي نفس قيمة الميزانية السنوية لوزارة الدفاع الإسرائيلية، بدون المساعدات الأميركية.

لكن وفق وزارة المالية، فإن الحرب ستكلف ما لا يقل عن 50 مليار شيكل (14 مليار دولار) إضافية في 2024، بحسب وثيقة قدمتها للكنيست، يضاف لذلك 10 مليارات شيكل لتغطية تكاليف عملية إجلاء أكثر من 120 ألف إسرائيلي من المستوطنات، كما أشارت إلى أنه من المحتمل:

وصول إجمالي ميزانية البلاد في 2024 إلى 562 مليار شيكل، مقابل 513 مليار شيكل أقرت في مايو 2023.