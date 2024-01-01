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الإثنين 01 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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برلماني: وضع السودان خطير والأزمات المحيطة بمصر تؤثر على الوضع الأمني والاقتصادي

الصراع فى السودان
الصراع فى السودان

قال النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب، إن دور مصر في الأحداث الخارجية بقطاع غزة وليبيا والسودان مشرف.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى خلال برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إن مصر أيدت دعم وحدة السودان وحماية أراضيه، وتقف على مسافة واحدة من كل الأطراف بهدف الوصول إلى حلول عادلة تخدم الشعب السوداني.

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ولفت إلى أن مصر رفضت التدخل الأجنبي في السودان؛ حفاظا على حق أرضها وشعبها في تقرير مصيره، وإيمانا منا بأن مصر لا تتدخل في شئون الدول؛ باعتباره شأنا داخليا خاصا.

وعلق عضو مجلس النواب قائلا: الوضع في السودان خطير وتأثيره على مصر سلبي، لأن السودان دولة حدودية لمصر تؤثر على أمن الدولة ككل، لافتا إلى أن مصر تعمل في صالح السودان وشعبه.

واستكمل قائلا: ما يحدث في ليبيا والسودان انعكس على الوضع الاقتصادي والأمني في مصر بشكل كبير، ونحن  في خطر لأن الضغط على الحدود سيزداد من كل الجهات مما يهدد الأمن القومي.

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