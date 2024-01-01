بالأسماء .. إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نصف نقل بالدقهلية

تعرض 4 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، جراء حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نصف نقل، أمام قرية محلة إنجاق التابعة لمركز شربين، فى محافظة الدقهلية، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

بالأسماء .. إصابة 4 اشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نصف نقل بالدقهلية

وتلقى مدير أمن الدقهلية ، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نصف نقل، أمام قرية محلة إنجاق دائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 4 مواطنين، وهم: هيام السيد السيد، 51 عامًا، مقيمة بقرية البدالة مركز المنصورة، وهانم محمد محمد، 49 عامًا، من قرية كفر بدواى مركز المنصورة، وحلاوتهم شوكت عبدالرحيم، 45 عامًا، مقيمة بقرية بساط بشربين، ومحمود أسامة محمود، 29 عامًا، مقيم بقرية طرانيس البحر مركز المنصورة.

تم الدفع بعدد بـ4 سيارات لنقل المصابين لمستشفى شربين لتلقى العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

لمس أجزاء من جسدها ..ضبط خمسيني تعدِ علي صغيرة بالدقهلية

كما اتهمت ربة منزل في الثلاثينات من عمرها ، حداد مسلح في بلاغ لقسم شرطة ثان المنصورة باستدراج ابنتها الطفلة إلى الشقة والتعدي عليها جنسيا وملامسة أجزاء حساسة من جسدها.

وكانت البداية بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة من "ش.ن.م"، 31 عاما، ربة منزل ومقيمة منطقة كفر البدماص وبرفقتها ابنتها "ر"، 8 سنوات، طالبة بالصف الثاني الإبتدائي، وأبلغت بقيام "ف. ص"، 58 عاما، حداد مسلح، ومقيم بذات العنوان باستدراج ابنتها الطفلة القاصر إلى الشقة سكنه والتحرش بها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة، من ضبط المتهم.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات فى الواقعة.