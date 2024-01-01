ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الأول في جامعة القاهرة 2024

حدد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد الخشت، جلسته الشهرية بمقر جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، الفرع الدولي، لمناقشة واستعراض العديد من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية بالجامعة.

ووجه رئيس جامعة القاهرة بمراعاة كل الترتيبات اللوجيستية بشأن تنظيم امتحانات الفصل الدراسي الأول.

توجيهات امتحانات جامعة القاهرة

١.مراجعة وتجهيز قاعات الامتحانات والكنترولات.

٢. وضع جداول الامتحانات مع مراعاة الإجازات الخاصة بعيد الميلاد المجيد للأخوة المسيحيين،.

٣. التزام كليات الجامعة بنظام امتحانات يجمع بين البابل شيت والأسئلة الموضوعية وأسئلة حل المشكلات.

٤. مراعاة طبيعة كل كلية ونظام الدراسة بها والاختلاف بين المواد النظرية والعملية، لضمان أعلى قدر من الموضوعية في تقييم الطالب وقياس قدراته على الفهم والتمييز.

٥. تفعيل دور لجنة الممتحنين ومراعاة المنحنى الاعتدالي لنتائج الامتحان قبل إعلانها.

٦. تشكيل لجنة الطوارئ بكل كلية للتدخل أثناء عقد الامتحانات لحل أي مشكلة طارئة.

٧. التأكيد على منع خروج أي طالب من لجنة الامتحان قبل مرور نصف الوقت المخصص للامتحان.

جامعة القاهرة تهنئ السيسي بالفترة الرئاسية الجديدة

وقدم مجلس جامعة القاهرة التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة تنعم فيها البلاد بالأمن والاستقرار والبناء، وتظل مصر فى موقع الريادة عربيًا وإقليميًا ودوليًا.

كما قدم رئيس جامعة القاهرة وأعضاء المجلس التهنئة بأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، متمنين عامًا جديدًا يحمل السلام والأمن والازدهار لمصر وللعالم.

وأشاد مجلس جامعة القاهرة، النجاح الكبير الذي حققته الجامعة في النسخة الأولى من تصنيف الجامعات العربية، وتحقيقها المركز الأول على مستوى الجامعات العربية في مؤشر الإبداع والريادية والابتكار، وتصدرها الجامعات المصرية الثمانية والعشرين المشاركة في التصنيف.

واستعرض مجلس جامعة القاهرة، المشروعات المستقبلية للجامعة والتي أعلنها الدكتور محمد الخشت خلال احتفالية عيد العلم وثمن المجلس هذه المشروعات، وتتضمن: إنشاء كرسي لتطوير علوم الدين، وإنشاء مدينة طبية، وجامعة القاهرة الأهلية، وإنشاء جامعة القاهرة التكنولوجية الدولية، وكليات الطاقة والعلوم المتجددة، وكلية الروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وكلية تكنولوجيا وعلوم الفضاء بجامعة القاهرة الدولية، بالإضافة إلى الموافقة على البدء في تنفيذ 30 مشروعًا لتطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية، إلى جانب البدء في مشروع تطوير مستشفيات قصر العيني ومستشفى الفرنساوي. ووجه الدكتور محمد الخشت بسرعة تشغيل كافة مرافق مشروع الاسكان والتغلب على الصعوبات الخارجية التي تواجه المشروع وتكليف لجنة رفيعة المستوى بمقابلة المختصين بالمرافق في الجهات الخارجية لسرعة تشغيلها.