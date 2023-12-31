قائمة برامج التعليم المدمج في جامعة القاهرة 2024

أعلن مركز التعليم المدمج في جامعة القاهرة قائمة البرامج الدراسية المطروحة لقبول الطلاب الجدد الراغبين في الدراسة.

وفتح باب القبول للطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق ببرامجه المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات ابتداءً من أمس السبت الموافق 30 ديسمبر 2023.

ويمكن التقديم للحصول على البكالوريوس والليسانس بنظام التعليم المدمج لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها والدبلومات المتوسطة والمؤهلات العليا للفصل الدراسي مارس 2024.

وأوضح الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن التعليم المدمج هو النظام المطور والبديل للتعليم المفتوح.

ونوه رئيس جامعة القاهرة بأن التعليم المدمج نظام معترف به عالميًا حيث يعتمد على الدمج بين وسائل التعليم التقليدي والتعليم عن بُعد، ويدرس به حاليا في جامعة القاهرة أكثر من 50 ألف طالب وطالبة.

برامج دراسية في التعليم المدمج

وأوضح الدكتور عصام جميل مدير مركز التعليم المدمج في جامعة القاهرة، أن المركز يتيح للطلاب الجدد الالتحاق بعدد من البرامج الدراسية وهي:

بكالوريوس التجارة برنامج علوم الأعمال (إدارة الأعمال، والمحاسبة، والتأمين).

بكالوريوس التربية للطفولة المبكرة برنامج إعداد معلمي مرحلة الطفولة المبكرة.

بكالوريوس التربية للطفولة المبكرة في برنامج إعداد معلمي التربية الخاصة.

ليسانس الآداب بتخصصات (الترجمة باللغة الإنجليزية، وعلم النفس وتطبيقاته، الدراسات التاريخية وحضارات العالم، وعلم الاجتماع التطبيقي، والنشر والحفظ الرقمي)، وليسانس دار العلوم في اللغة العربية وآدابها والثقافة الإسلامية.

شروط القبول في التعليم المدمج

وحدد مركز التعليم المدمج عدة شروط لقبول الطلاب الجدد، حيث يقبل الطلاب من حملة الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلها والدبلومات الفنية بشرط مرور عامين دراسيين على الأقل من تاريخ حصولهم على مؤهلهم الدراسي.

ويستثنى من هذا الشرط المصريون المقيمون بالخارج الحاصلون على المؤهل من الدول المقيمين بها بشرط وجود إقامة سارية، وأبناء محافظتي شمال وجنوب سيناء، كما يقبل المركز الطلاب الحاصلين على مؤهل دبلوم المعاهد فوق المتوسطة والمؤهلات العليا دون التقيد بشرط مرور عامين دراسيين على مؤهلهم.

كما حدد المركز الأوراق المطلوبة لحجز اختبار القبول ببرامجه، وهي صورة المؤهل، وصورة شهادة الميلاد، وصورة الرقم القومي، وصورة الموقف من التجنيد (للذكور المصريين)، كما حدد المركز الأوراق المطلوبة للتسجيل بعد اجتياز اختبار القبول، وهي أصل شهادة الميلاد، وأصل المؤهل الدراسي، وأصل التجنيد للذكور المصريين، و4 صور شخصية، وصورة بطاقة الرقم القومي.

جدير بالذكر أن فروع مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج تنتشر في مختلف محافظات مصر ومنها: المنصورة، والإسكندرية، وكفر الشيخ، وبورسعيد، والسويس، وقنا، والغردقة، وأسوان، والمنيا، وسوهاج، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، بالإضافة إلى عدد من الدول العربية ومنها: السعودية والكويت والإمارات وقطر وسلطنة عمان.