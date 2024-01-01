الانتهاء من تنفيذ مقاعد انتظار ومظلات للمواطنين كبار السن المترددين علي مكتب بريد نبروه

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تنفيذ مقاعد انتظار ومظلات للمواطنين كبار السن المترددين علي مكتب بريد نبروه لصرف المعاشات في سهولة ويسر، وذلك بالتنسيق والتعاون بين اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة نبروه والأستاذ أيمن ناصف مدير عام بريد شمال الدقهلية..

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات "مختار" خلال جولته التفقدية الاسبوع الماضي بمركز ومدينة نبروه اثناء تفقد الحملة الميكانيكية حيث لاحظ وجود تجمعات كبيرة من المواطنين من كبار السن أمام مكتب البريد واقفين علي الأقدام بدون اي مقاعد انتظار أو مظلات..

وفي هذا السياق كان" مختار" قد وجه بالتنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديري هيئة البريد شمال وجنوب الدقهلية لتوفير مقاعد انتظار ومظلات ايام صرف المعاشات لكبار السن والمقرره ايام 1 و 2 من كل شهر..

واشار "مختار " أن أهالينا من كبار السن لهم حق علينا ويجب العمل علي توفير كافة سبل الراحة لهم ورفع المعاناة عنهم ، وتأدية الخدمة لهم علي اكمل وجه في جميع القطاعات، كما أكد " مختار " علي أننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي للمحافظة كفريق واحد من أجل تلبية احتياجات المواطنين وحل مشاكلهم في كافة القطاعات..

وفي ذات السياق اوضح مدير عام بريد شمال الدقهلية انه تم اليوم متابعة اعمال صرف المعاشات بجميع مراكز ومدن المحافظة مشيرا انه تم تفقد المكاتب في المراكز والمدن وقال ان العمل في صرف المعاشات يسير بشكل منتظم، وهناك سهوله لصرف المعاشات، وجميع ماكينات الصرف atm يوجد بها مبالغ تكفي وفي هذا الصدد وجه مدير عام البريد الشكر لمحافظ الدقهلية علي اهتمامه ومتابعتة المستمرة لاعمال وانشطة قطاع البريد بالدقهلية بهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان المصري وتوفير كافة الخدمات له في جميع القطاعات الخدمية وتلبية احتياجاته ورفع المعاناة عنه وفي المقدمة أهالينا من كبار السن ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.