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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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عاجل| ننشر الصور الأولى لاجتماع حمدوك وحميدتي في أثيوبيا

الصورة الحصرية لاجتماع
الصورة الحصرية لاجتماع حمدوك وحميدتي

بدء اجتماع تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك، مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقب بـ"حميدتي"، منذ قليل، في إحدى القاعات الكبرى بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

وكانت جريدة الوفد حصلت أمس الأحد، على أسماء المشاركين  في لقاء قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”، والدكتور عبدالله حمدوك، في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

ويضم الأسماء برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السابق في السودان، المهندس عمر الدقير رئيس حزب الموتمر السوداني، وفضل الله برمة ناصر رئيس حزب الامة القومي، والطاهر حجر عضو مجلس السيادة و حركة تجمع قوي التحرير، والهادي ادريس عضو مجلس السيادة و رئيس حركة المجلس الانتقالي، بابكر فيصل رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي.

كشف شريف محمد عثمان، الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني وعضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير، عن أجندة اللقاء بين حمدوك ودقلو، مؤكدًا بأن أهمها وقف أطلاق النار.

وقال عثمان، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، إن الأجندة تضمن“ إطلاق سراح الأسري المدنيين وقف التمدد العسكري في المدن مع ضرورة وقف الأعمال القتالية”.

وأضاف الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني وعضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير، أن الأجندة تتضمن وضع آليات حماية المدنيين وتفعيل آليات الرقابة المجتمعية ووقف الانتهاكات، مع ضرورة فتح الممرات الإغاثة الإنسانية و تقديم المساعدات للمتضررين من الحرب، وتقديم الضمانات للازمة لعوده المنظمات الدولية والمحلية للعمل".

وأكد شريف محمد عثمان، الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني وعضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير، لـ"الوفد"، أن الأجندة المطروحة في لقاء حمدوك ودقلو، عرض خارطة الطريق التي أعدتها تنسيقية القوي المدنية تقدم كخارطة طريق لإيقاف الحرب، مع وضع أساس للعملية السياسية التي تقود لإنهاء مسببات الحروب في البلاد.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير، أن تسعي  تنسيقية القوي المدنية و الديمقراطية، عبر الاجتماع اليوم، بالخروج بنتائج ملموسة تمثل بارقة امل بالنسبة للسودانيين في السبيل لانهاء حرب15 أبريل 2023.

 

اجتماع للقوي السياسية السودانية في اثيوبيا قبل لقاء دقلو
اجتماع للقوي السياسية السودانية في اثيوبيا قبل لقاء دقلو
اجتماع للقوي السياسية السودانية في اثيوبيا قبل لقاء دقلو
اجتماع للقوي السياسية السودانية في اثيوبيا قبل لقاء دقلو
اجتماع للقوي السياسية السودانية في اثيوبيا قبل لقاء دقلو

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