حلوى دايت| طريقة عمل شوفان بالموز والشوكولاتة في المنزل

شوفان بالموز والشوكولاتة من الوصفات الصحية التي يمكنك إعدادها إذا كنت تريد تناول حلوى دون تخريب للدايت، كما يتميز بسرعة تحضيره وفوائده الهامة للجسم.

طريقة عمل شوفان بالموز والشوكولاتة للرجيم

المقادير

- شوفان : 120 جراماً

- بودرة الكاكاو : 4 ملعقة صغيرة

- فانيليا : ملعقة صغيرة

- موز : 4 حبات (مقشر ومقطع)

- زبادي : 150 جراماً

- ماء بارد : لتر

شوفان بالموز والشوكولاتة

طريقة التحضير

اخلطي الشوفان مع الكاكاو والفانيليا في وعاء.

أضيفي حوالي لتر من الماء البارد، وغطي الوعاء واتركيه في الثلاجة لمدة ليلة كاملة.

قطعي الموز، ثم ضعي مزيج الشوفان والموز في قدر على نار متوسطة لمدة 5 دقائق مع التحريك.

ارفعي القدر عن النار، ثم أضيفي الزبادي، وباقي كمية الموز المقطع، ثم وزعيه في أطباق وقدميه.

فوائد تناول الشوفان

إنقاص الوزن

دقيق الشوفان غني بالألياف القابلة للذوبان، لذلك يميل الناس إلى الشعور بالشبع بسرعة أكبر بعد تناوله مقارنة مع الأطعمة الأخرى، ويمكن أن يساعد الشعور بالشبع الشخص على تقليل حجم وجبته وتحقيق أهدافه في إنقاص الوزن.

مصدر البروتين والكربوهيدرات النظيفة

يوفر كوب من دقيق الشوفان المطبوخ 28 جرامًا من الكربوهيدرات، الشوفان عبارة عن كربوهيدرات صحية بطيئة الاحتراق، مما يشير إلى أنه يوفر طاقة طويلة الأمد ويساعد في إنقاص الوزن، مما يجعله وجبة رائعة قبل أو بعد التمرين، ويوصى خبراء التغذية بتناول الشوفان العادي بدلاً من الشوفان الفوري، لأن الأخير يحتوي على الكثير من السكر والمواد الحافظة المضافة مما يفسد فوائده الصحية.

العناية بالبشرة

ليس من قبيل المصادفة أن الشوفان موجود في العديد من منتجات العناية بالبشرة، حيث وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على دقيق الشوفان كمادة واقية للجلد، وذلك لأن للشوفان تاريخ طويل من الاستخدام في علاج الحكة والتهيج في أنواع الجلد المختلفة، فقد تعمل منتجات البشرة التي تحتوي على الشوفان على تحسين الأعراض غير المريحة للاكزيما.

شوفان بالموز والشوكولاتة

يخفف الإمساك

يساعد محتوى الألياف الموجودة في الشوفان على تخفيف الإمساك. تعمل الألياف بشكل رائع على عملية الهضم وتحسن أيضًا من مشاكل الإمساك بسبب تأثيرها الملين الطبيعي. يمتص محتوى الألياف الماء الموجود في الجسم ما يساعد على إضافة حجم كبير إلى البراز، ما يسرع مروره عبر الجهاز الهضمي.