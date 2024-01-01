الداخلية تكشف ملابسات التعدى على مالك محل أثاث بالدقهلية

قامت أجهزة وزارة الداخلية بكشف ملابسات تداول مقطع فيديو ومنشور على موقع "فيس بوك"تضمن قيام 3 أشخاص بالتعدى على مالك محل آثاث بالدقهلية.

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ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو ومنشور على موقع "فيس بوك" تضمن استغاثة بعض الفتيات بأحد أصحاب محال الأثاث لقيام بعض الشباب بمعاكستهن أثناء سيرهن أمام المحل خاصته ، وحال قيامه بمنعهم تعدوا عليه بالضرب مُحدثين إصابته بالوجه.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 27/12/2023 تبلغ لمركز شرطة السنبلاوين بمديرية أمن الدقهلية من (مالك محل آثاث مكتبى - مقيم ببندر السنبلاوين) يتضرر خلاله من (3 أشخاص - مقيمين بدائرة المركز) لقيامهم بالتعدى عليه بالضرب بالأيدى وقطعة حجرية كانت بحوزة أحدهم ، وإحداث إصابته بسحجات وكدمات بالوجه ، لقيامه بمنعهم من معاكسة بعض الفتيات.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، واعترفوا بارتكابهم الواقعة لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

وعلى جانب آخر، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بحبس مُتهم لمدة 6 شهور وتغريمه 10 ’آلاف جنيه لإدانته بتهمة التعاطي في البساتين.

وشمل الحكم معاقبته بالحبس لمدة ستة أشهر آخرين وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه بالتهمة الثالثة (إحراز سلاح أبيض غير مرخص"، وألزمته المصاريف الجنائية، ومصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي رئيس المحكمة، وعضوين المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة.

وبحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمتهم جمال.م أنه بتاريخ 23 مايو 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز جوهر مخدر "الحشيش" بقصد التعاطي والإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

كما أسندت له النيابة تهمة إحراز بغير ترخيص سلاحاً أبيضاً "كاتر".