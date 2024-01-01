محور الفريق كمال عامر.. كشفت التحريات الأولية في حادث محور الفريق كمال عامر، والذي انهار جزء منه وتسبب في مصرع عامل وإصابة 5 آخرين، أن الأحمال فوق الكمر المنهار أدى لسقوطه.

المعاينة الأولية في حادث محور الفريق كمال عامر.. العمال كانوا أعلى الجزء المنهار قبل سقوطه

وقد أضافت التحريات في حادث محور الفريق كمال عامر، أن العمال اعتلوا الكمر ما أدى لسقوطه ومصرع أحدهم وإصابة الباقين، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي وقت مسبق ؛ كشف الفحص الأولى أنه أثناء الأعمال الإنشائية سقطت أجزاء خرسانية من أعلى المحور بمنطقة ببولاق الدكرور.

مصرع وإصابة 5 أشخاص.. بسبب سقوط جزء خرساني من محور الفريق كمال عامر

ولقى عامل حتفه، بينما أصيب 5 عمال آخرين في حادث سقوط أجزاء خرسانية من محور الفريق كمال عامر بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، وتم نقل المصابين لمستشفى أم المصريين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إلى موقع بلاغ يفيد سقوط جزء من محور الفريق كمال عامر دائرة قسم بولاق الدكرور، وبالفحص تبين أن كمرة سقطت أثناء تركيبها، وحدوث انهيار في جزء من سور المحور.

وكان قد ورد بلاغ من أهالي منطقة أبو قتادة ببولاق الدكرور يفيد سقوط جزء من محور الفريق كمال عامر من ناحية منطقة بولاق الدكرور، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.