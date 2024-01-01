أم تسقط في قبضة العدالة بعد إزهاق روح طفليها

فارق طفلان شقيقان الحياة سريعاً بعد جريمة بشعة، فاضت الروح لبارئها وستظل لعنة الدماء تُطارد من استحل سفكها بغير مُبرر أو منطق.

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غابت الأم عن المشهد وحامت حولها الشبهات، سقطت في قبضة العدالة التي ستقتص منها حقاً وعدلاً في حالة ثبوت إدانتها بما لا يدع مجالاً للشك.

وبحسب تقرير نشرته شبكة ABC News فإن السيدة الأمريكية كيمبيرلي سينجلر – 35 سنة تم القبض عليها في بريطانيا بعد توجيه الاتهام لها بإنهاء حياة طفليها الصغيرين.

إزهاق روح طفلين في جريمة يندى لها الجبين

وتُواجه الأم المُتهمة اتهاماً بالكذب بشأن تعرض منزلها للسطو المسلح، وذلك في يوم وفاة ابنيها، وأكدت السلطات المعنية أن السيدة كيمبيرلي مُتهمة بإزهاق روح طفلين وإصابة ثالث.

ووقعت الجريمة في ولاية كولورادو الأمريكية حينما تلقت الشرطة بلاغاً بشأن واقعة سطو مسلح يوم 19 ديسمبر الماضي.

وحينما توجه رجال الشرطة لمحل البلاغ أبصروا الأم وقد تعرضت للإصابة هي وابنتها التي تبلغ من العُمر 11 سنة.

الأم المُتهمة

وعثرت السلطات أيضاً على جثماني طفلة تبلغ من العُمر 9 سنوات وطفل يبلغ من العُمر 7 سنوات.

وأكدت تقارير محلية أن الأم المُصابة مع ابنتها خضعتا للعلاج في مسرح الجريمة قبل أن يتم نقلهما لمستشفى قريبة.

ولم تقتنع الشرطة برواية تعرض البيت للسطو المسلح، وحررت مذكرة للقبض على الأم التي تم الإمساك بها في بريطانيا.

وستكشف الأيام المُقبلة المزيد من التفاصيل عن الجريمة ودوافع الأم في حالة ثبوت التهمة عليها وثبوت قيامها بالجريمة البشعة.