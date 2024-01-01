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الإثنين 01 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وزير الدفاع الياباني يوجه "الدفاع الذاتي" للمناطق المتضررة من زلزال ضرب وسط البلاد

وزير الدفاع الياباني
وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا

أمر وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا، أفراد قوات الدفاع الذاتي بالتوجه إلى المناطق المتضررة من الزلزال القوي الذي ضرب وسط البلاد في وقت سابق اليوم، وبلغت شدته 7.4 درجة على مقياس ريختر.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال كيهارا- حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الاثنين- إن الوزارة لم تتسلم بعد طلبًا رسميًا لإجراء مهمة إغاثة من الكوارث، موضحًا أنه أصدر تعليمات لأفراد قوات الدفاع الذاتي اليابانية بالعمل عن كثب لإجراء عمليات إنقاذ تضع حياة البشر في المقام الأول، وتقييم الأضرار الناجمة من الزلزال.

وحثت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية- في وقت سابق اليوم- المواطنين في المناطق الساحلية وعلى طول الأنهار التي صدرت فيها تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" على إخلاء منازلهم على الفور والانتقال إلى أماكن آمنة، وأنه يجب على المواطنين البقاء في مناطق آمنة حتى يتم رفع التحذيرات.

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