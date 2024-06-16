المقاولون العرب يقسو على الطلائع بثلاثية في الدوري المصري

حقق فريق المقاولون العرب فوزا كبيرا على نظيره فريق طلائع الجيش يثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف المقتولون العرب الأول في شباك طلائع الجيش ممادو نياس في الدقيقة 56 وأضاف الثاني في الدقيقة 70 من ركلة جزاء، قبل ان يختتم ثلاثية الذئاب اللاعب محمد سالم في الدقيقة 74.

بينما أحرز هدف طلائع الجيش الوحيد اللاعب محمد هاني إبراهيم في الدقيقة 87 لينتهي اللقاء بفوز كبيؤ لذئاب الجبل بثلاثية مقابل هدف.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى ولم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص امام المرمى لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يبدأ الذئاب الشوط الثاني بقوة وينجحوا في تسجيل 3 أهداف تنهي اللقاء لصالحهم ويحصد الفريق 3 نقاط غالية.

بهذا الفوز رفع فريق المقاولون العرب رصيده إلى 19 نقطة بحتل بها المركز السابع عشؤ قي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 33 نقطة بحتل بها المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري.

بدأ طلائع الجيش مباراته أمام المقاولون العرب بتشكيل ضم كل من:

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: خالد سطوحي - عمرو طارق - يسرى وحيد - أحمد متعب.

خط الوسط: فريد شوقى - على حمدى - - أحمد سمير.

خط الهجوم: أحمد عبد الرحمن زولا - جودوين شيكا - موسى دياوارا

بينما بدأ المقاولون العرب مباراته أمام طلائع الجيش بتشكبل ضم كل من:

في حراسة المرمي: محمود أبو السعود.

في الدفاع: فاروق كابور، أحمد مودي، أمير عابد، جوزيف اوشايا، محمد مجلي.

في الوسط: جواكيم اوجيري، محمد عبد الناصر، امادو انياص، محمود مانجا.

في الهجوم: محمد سالم.

وتواجد على دكة بدلاء المقاولون العرب أمام طلائع الجيش كلا من: عامر عامر، أسامة النجار، عمر سافيولا، محمد هاني تريكا، عبد الرحمن جبنة، زياد فرج، فراس عايفية، محمود وادي، ياسين ياسر.