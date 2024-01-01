انطلاق فعاليات برنامج "نتشارك" بمركز شباب المنيرة

انطلقت فعاليات برنامج البرلمانيات" نتشارك" لتنفيذ المبادرات المجتمعية بمركز شباب المنيرة بإدارة شباب القناطر الخيرية في نسخته الثانية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف والتي تنفذها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية ، لإعداد المتدربين من أعضاء برلماني الطلائع والشباب ، بمشاركة ٢٥ طليع من أعضاء برلمان الطلائع،في الفترة من ١ حتي ٤ يناير ٢٠٢٤، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه ، و الأستاذة إيمان عبد الجابر وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني ،والأستاذة راندا البيطار مدير عام برلمان الطلائع والشباب.

افتتح الورشة محمود نجيب المنسق الفني للبرنامج بالترحيب بالمشاركين والتعريف بالبرنامج وآليات التنفيذ خلال أيام التدريب ،ثم أدار الورشة الأستاذ مصطفي شحاتة مدرب بوزارة الشباب والرياضة بالتعارف بالمشاركين والبرنامج والمدرب ، وضع قواعد العمل والالتزام بها ، أخذ توقعات المشاركين عن البرنامج التدريبي ، سرد قصة العصفوره والتى توضح مدى أهمية المبادرة مهما كانت بسيطه فتح باب النقاش والحوار حول القصه وموقف العصفوره وباقى الحيوانات ،و أضاف بتعريف المبادرة والمبادر و النقاش حول صفات المبادر وسماته واشكال المبادرة، واختتمت الورشه بآراء المشاركين عن فعاليات اليوم الاول .

أوضح الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أن البرنامج يتضمن تنفيذ ورش تدريبية للطلائع والشباب بواقع 8 ورش علي مدار شهري ديسمبر ويناير ، مدة التدريب بكل مركز ٤ أيام ، بهدف تدريبهم علي المهارات اللازمه لخلق كوادر فعالة للمساهمة في تنفيذ المبادرات المجتمعية ، وترتكز المبادرات المجتمعية على المحاور لآتية: تمكين الفتيات بكل انواعه ، التوافق المجتمعي ،المواطنة والتعايش السلمي ونبذ العنف ،دعم الوافدين من الدول ، ما بعد cop27 الطاقةالمتجددة ، المشروعات الخضراء ، البيئة ، الصحة.

تأتي فعاليات البرنامج برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه ،وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، والدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية للشباب ، والدكتور ناصر السيد مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية ، والدكتور أحمد نجم استشاري البرنامج بوزارة الشباب والرياضة.