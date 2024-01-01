الاتحاد السكندري يتقدم على الداخلية في الشوط الأول

نجح فريق الكرة الأول بنادي الاتحاد السكندري إنهاء الشوط الأول متقدما على نظيره الداخلية بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع الفريقين باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

جاء هدف الاتحاد السكندري في المنعطف الأول من المباراة عن طريق إيهاب سمير لاعب الداخلية بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ 20.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، محصلة 8 مباريات، الداخلية المركز السادس عشر ترتيب الدوري.