الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الاتحاد السكندري يتقدم على الداخلية في الشوط الأول

الدوري المصري الممتاز
الدوري المصري الممتاز

نجح فريق الكرة الأول بنادي الاتحاد السكندري إنهاء الشوط الأول متقدما على نظيره الداخلية بهدف دون رد، في  المباراة التي تجمع الفريقين باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

جاء هدف الاتحاد السكندري في المنعطف الأول من المباراة عن طريق إيهاب سمير لاعب الداخلية بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ 20.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، محصلة 8 مباريات، الداخلية المركز السادس عشر ترتيب الدوري.

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